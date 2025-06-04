这里的凉皮“裹”着吃（跟着味蕾去旅行）

“老板，裹个凉皮儿！”夏日，走在河南濮阳的街头，总能看到这样一幅场景：店主拿个小盆儿，麻利地搅拌着色泽鲜亮的配菜，然后将配菜铺展在一张圆溜溜的凉皮上，裹成一个扎实的卷儿，递给顾客。

在这座豫北小城里，吃裹凉皮仿佛成为人们迎接夏日的专属仪式。

作为中华传统小吃，若以原料区分，凉皮有米皮和面皮两大类，被各地劳动者创造出了不同的形态与风味：麻酱凉皮、擀面皮、红油面皮、热米皮……种类繁多、口味多样。那么，濮阳的裹凉皮，有何独特之处？

凉皮透亮，完整不破。裹凉皮所用的面皮，以小麦面粉为主要原料，经过和面、洗面，得到乳白色的面浆，将其倒入圆盘里缓缓旋转，开火蒸制、定型，最后整张揭下，摊在案上静置晾凉即可。随着时代发展，有的店铺创新性地在凉皮制作过程中加入火龙果汁、胡萝卜汁、菠菜汁，不仅提升营养价值，也丰富了凉皮的色彩。

凉皮一裹，“内有乾坤”。薄薄的一张凉皮，裹起来却有成人胳膊粗细；里面的配菜丰富，黄瓜丝、面筋块、凉面、花生碎……可以根据喜好自行选择，淋上芝麻酱、蒜汁、醋汁、辣椒油等调料。捧在手中，咬上一口，凉皮柔韧、黄瓜清爽、花生酥脆，醋香、蒜香、辣椒油香混合在一起，瞬间涌入口腔，刺激着味蕾。

濮阳地处黄河下游北岸，是中华文明的重要发祥地之一。戚城遗址、澶渊之盟纪念馆等无不昭示着这座城市深厚的文化底蕴；东北庄杂技文化园区、濮水小镇、龙山龙湖旅游度假区等也成为新兴的文旅亮点。游客到濮阳赏古迹、游龙湖、看杂技，裹凉皮也作为“濮阳味道”的代表之一，被越来越多的人喜爱。

据统计，濮阳已有超过2500家凉皮门店，带动上万人就业。当地有关部门发起成立了凉皮行业专委会，引导凉皮产业实现品牌化、规模化、组织化，进一步助力文旅消费提质升级。濮阳已举办两届凉皮美食节，并推出主题歌曲《欢迎来濮阳吃凉皮》；活动期间，游客们可以“一站式”品尝到不同品牌和口味的凉皮，还能在“自助凉皮体验区”沉浸式体验凉皮制作的全过程。

味觉是穿越时空的奇妙纽带。看似寻常的裹凉皮，对于初到的旅人，是诠释风土人情的名片；对于归乡的游子，是激活记忆的开关。走在濮阳的街头，捧一卷裹凉皮，看摊贩热情地招揽顾客、熟人用方言互相寒暄、游客拿着相机记录生活……细碎却充满烟火气的日常，成为城市记忆的鲜活载体。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 15 版）