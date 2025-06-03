我国95%以上三级公立中医医院设有儿科

新华社北京6月3日电（记者田晓航）记者从国家中医药管理局3日举行的新闻发布会获悉，国家中医药局不断加强中医医院儿科设置和专科能力建设，提升儿童疾病诊疗能力和水平，截至2023年底，全国已有95.56%的三级公立中医医院和72.49%的二级公立中医医院设置了儿科。

国家中医药管理局中西医结合与少数民族医药司副司长欧阳波说，国家中医药局一直重视儿童青少年健康中医药相关工作，支持建设了一批儿科专业国家中医优势专科，制定推广了包括感冒、哮喘等在内的一批中医儿科病证诊断与疗效评价规范，以及包括青少年特发性脊柱侧弯症、小儿咳嗽变异性哮喘等在内的中医儿科诊疗指南，推动中医儿科专科能力不断提升。

“同时，持续加强中医儿科相关专业人才培养和科研支撑。”欧阳波说，国家中医药局支持中医儿科领域名老中医药专家建设传承工作室；通过国家重点研发计划“中医药现代化”重点专项布局儿童青少年疾病科研项目；推动优化儿童用药审评审批，2023年至今已推动4个儿童用中药新药获批上市。

此外，记者从发布会了解到，国家中医药局注重发挥中医药在儿童青少年健康中的促进作用，支持23个地市开展儿童青少年肥胖中医药干预试点，26个地市和3个省份开展儿童青少年脊柱侧弯中医药干预试点，首批60个中医适宜技术防控儿童青少年近视试点取得积极进展。

欧阳波说，下一步，国家中医药局将持续做好“儿科和精神卫生服务年”相关工作，印发中医药系统落实“儿科和精神卫生服务年”行动方案重点工作举措；同时加强国家中医优势专科（儿科）建设，到2025年11月底前，实现全国三级公立中医医院儿科设置全覆盖，二级公立中医医院80%以上设置儿科。