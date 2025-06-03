全国爱眼日：青少年近视防控需以自律为核心 多方协同共筑健康防线

6月6日是第30个全国“爱眼日”。随着青少年近视率持续攀升，如何科学推进近视防控，如何让青少年真正成为自身健康的“第一责任人”成为社会关注的焦点。天津医科大学党委书记、天津公共卫生与健康联合研究院院长颜华教授给出了他的答案。

颜华教授指出，近年来全国各地区针对青少年近视防控已形成系统性措施，涵盖健康用眼习惯、教室环境优化、阳光体育活动、课间休息安排及定期视力筛查等多个方面。例如，天津中小学每年开展两次视力筛查，通过学校配备的电脑验光仪监测学生屈光度变化，及时发现视力异常。虽然近视防控措施已逐步完善，但落实的关键在于人，青少年作为自身健康的第一责任人，其自律意识与行为习惯在防控中扮演着关键角色。

颜华教授呼吁，青少年应主动培养健康用眼意识，将“防”与“控”融入日常生活。例如，避免长时间近距离用眼、保持正确读写姿势、增加户外活动时间等。只有当每个孩子都成为近视防控的‘践行者’，才能真正实现‘防’的效果。

在颜华教授看来，自律不仅是青少年自身的责任，更需要家庭、学校和社会的共同参与。家长需主动监督孩子的用眼习惯，避免过度依赖电子设备；学校应严格落实课间休息制度，保障学生户外活动时间；社会则需加强科普宣传，营造科学防控的氛围。