2025公立医院党建创新案例征集活动启事

公立医院是党领导的卫生健康战线的主力军，是党联系人民、服务群众的重要窗口。中共中央办公厅发布的《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，国家卫生健康委、国家中医药管理局发布的《公立医院高质量发展促进行动（2021—2025年）》等文件中明确提出，要坚持和加强党对公立医院的全面领导，以党建引领医院治理体系和治理能力现代化，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

为深入贯彻落实党中央关于卫生健康工作的决策部署，围绕国家卫生健康委相关工作要求，全面展现各级公立医院党建成果，助力推动公立医院高质量发展，即日起，人民网·人民健康启动“2025公立医院党建创新案例征集活动”。

一、征集对象

创新案例面向全国各级公立医院展开征集。

二、征集范围

案例内容包括“强化党建引领”“加强党员教育”“推进基层党建”“医院文化建设”“党建+业务融合”“‘双带头人’培育”“创新智慧党建”等方面。具体如下：

（一）在不断强化对公立医院党建工作的领导和指导，健全党建工作领导体制，落实党建工作责任制，履行党风廉政建设主体责任和监督责任，强化党建工作保障等方面的创新举措与案例。

（二）在切实加强公立医院领导班子、干部队伍和人才队伍建设，选优配强领导班子，强化领导班子思想政治建设，加强干部队伍管理和人才工作等方面的创新举措与案例。

（三）在着力提升公立医院基层党建工作水平，把党支部建设成为坚强战斗堡垒，推进党组织和党的工作全覆盖，抓好党支部书记选拔培养激励等方面的创新举措与案例。

（四）在加强思想政治工作，加强医院文化建设，抓好医德医风建设，抓好精神文明建设、意识形态、统战和群团工作等方面的创新举措与案例。

（五）在加强思想引导和工作创新，不断推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，党建工作机制更加精准对接业务发展所需，完善党建制度、创新党建活动形式，使党建工作更加贴近业务工作实际等方面的创新举措与案例。

（六）在建立健全把业务骨干培养成党员，把党员培养成医疗、教学、科研、管理骨干的“双培养”机制，党支部和党员发挥作用等方面的创新举措与案例。

（七）在推动人工智能、大数据、5G、虚拟现实等新技术在党建相关领域的运用，提升新时期党建工作的科技含量、趣味性和党员参与度，以科技力量协力提高党建工作效率和质量等方面的创新举措与案例。

（八）其他具有特色的公立医院党建工作创新举措与案例。

三、案例要求

（一）真实性。案例要来自公立医院的实践探索，禁止虚构和杜撰。

（二）创新性。案例要针对公立医院党建工作的重点、难点问题，方法上有创新，工作上有创造。

（三）实效性。案例应对提高公立医院党建工作质量、提升公立医院党建工作有明显的推进作用，得到了上级党组织和党员群众的认同。

（四）典型性。案例要具有一定的代表性，对其他地区、单位具有借鉴意义和应用价值。

（五）案例材料一般应当包括背景、做法、成效、探讨、附录等要素。

（六）案例文本需主旨清晰、层次分明、资料翔实。

四、征集时间和提交方式

（一）征集时间：即日起至8月31日。

（二）提交方式：文末点击下载“2025公立医院党建创新案例征集报名表”，并发送至邮箱：yygzl@people.cn，有关图片、媒体报道链接等同时发送。

（三）邮件主题格式：2025公立医院党建创新案例征集+医院名称。

联系电话：010-65363473

线下活动联系人：吴群虎 13488839827

附件：2025公立医院党建创新案例征集报名表