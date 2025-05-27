气温升高易烦躁，这些护“心”之法请收好

“小满时节，气温升高，易使人心情烦躁、焦虑，需注意养心安神，调节情志。”5月20日，在国家卫生健康委召开的时令节气与健康（小满）发布会上，国家卫生健康委新闻发言人杨金瑞说。

记者从发布会上获悉，目前，31个省（区、市）已开通运行“12356”心理援助热线，为群众提供方便可及、优质高效的心理咨询、心理疏导、心理危机干预等服务，杨金瑞说：“欢迎大家按需拨打。”

5月21日是小满节气，气温升高之后，如果工作忙碌、压力大，人们很容易出现失眠、多梦等睡眠问题。对此，中国中医科学院望京医院主任医师袁盈解释说，中医认为，平息亢奋的阳气和滋补耗损的阴津是保证睡眠质量的两个重要方面。因此，要保持心情舒畅，选择一些舒缓的运动，规律作息，以调养心神。

对于入睡困难、焦躁不安的情况，袁盈推荐按摩百会穴，“中指第一指关节弯曲后，用指尖把力量压在百会穴，由轻到重按压，然后你的精神、意识都集中在指尖，感受指尖的力量往下压”。

还可以用双手的拇指指腹，按压风池穴，力度也由轻到重，逐渐按压。再接下来，用食指的指腹，按压肩井穴，力度同样由轻到重。每个穴位可以按压1分钟左右。“这一组穴位按揉下来，就可以让你的肌肉逐渐放松，心神也逐渐安定。”袁盈说。

袁盈补充说，如果感到心烦意乱，常常有口舌生疮，小便色黄，往往心火肝火比较旺，这样的人常常会在凌晨三四点钟早醒，可以用淡竹叶10克、莲子心3克、炒酸枣仁15克，煮水代茶饮，以清心安神。

近年来，孩子的心理健康问题很受社会关注，特别是学习差、学习困难，甚至不愿意上学的孩子，更容易引起家长的焦虑。北京儿童医院主任医师吴迪在发布会上解释说，孩子学习困难，可能的确存在阅读、书写、运算等方面的学习障碍，也可能是学习方法不当，此外，还有可能是情绪问题，焦虑、抑郁等负面情绪可能会影响、分散注意力，降低学习的动力。

值得注意的是，家长过度施压，也有可能影响孩子的学习状态。

吴迪建议，家长要营造温馨和谐的家庭氛围，给孩子足够的安全感，建立平等的沟通模式，尊重孩子的想法，不轻易批评与指责。此外，家长还可以寻求专业帮助，评估孩子是否存在学习障碍或者心理问题，及时引导与支持。

民间素有“小满不吃生冷”的说法，袁盈解释说，这是因为小满节气，阳气处于升散状态，易损易耗。加上入夏以后雨水渐多，湿度增加，湿是阴邪，也容易损伤阳气，这个时候如果进食很多寒凉的食物，就会损伤脾阳，导致脾胃运化功能失常，出现腹痛、腹泻、饮食功能不好、食欲不振等症状，特别是老人、儿童和体质虚弱者，更应该注意。

袁盈建议，小满节气可以多吃苦菜、苦瓜、苦菊这一类清热解暑的应季蔬菜。平时容易上火的人群，可以多吃一些养阴润燥的食材，比如冬瓜、西瓜、荸荠、藕、绿豆、菊花、银耳汤等。