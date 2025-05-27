健康“医”点通
端午粽飘香 助消化小妙招已备好
陈子源
2025年05月27日09:04 来源：人民网
端午节临近，对“吃货”而言，吃粽子是端午不可错过的“重头戏”。然而，粽子虽好，过量食用却可能给消化系统带来不小的负担。如何在享受美味的同时，维护消化系统健康？广东省中医院二沙岛医院脾胃病科副主任医师叶振昊为大家提供了以下妙招：
(责编：乔业琼、高雷)
陈子源
端午节临近，对“吃货”而言，吃粽子是端午不可错过的“重头戏”。然而，粽子虽好，过量食用却可能给消化系统带来不小的负担。如何在享受美味的同时，维护消化系统健康？广东省中医院二沙岛医院脾胃病科副主任医师叶振昊为大家提供了以下妙招：
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