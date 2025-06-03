如何挑选放心的陶瓷餐具？一起了解

陶瓷餐具以其美观、易清洗、耐用和较高的文化艺术性而深受大众喜爱。如何挑选放心的陶瓷餐具？本期人民优选来了“美好生活名品”系列 ，带你了解陶瓷餐具的知识，帮你挑选放心好用的陶瓷餐具。

本期指导专家：中国陶瓷工业协会常务理事 黄小玲