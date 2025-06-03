“1米高度”视角改进儿童就医服务

“医疗机构引入‘1米高度看医院’的儿童视角，从建筑空间、视觉色彩、设施设备、便利化服务等方面加强门诊、病房的适儿化改造。”在国家卫生健康委5月30日召开的新闻发布会上，国家卫生健康委妇幼司司长沈海屏介绍，到2025年年底将推动2000家医疗机构达到儿童友好医院的建设要求。

数据显示，我国儿童健康水平近年来持续提高。2024年，全国婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别降至4.0‰和5.6‰，达到历史最好水平。从全球看，我国婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率年平均下降速度在53个中高收入国家中分别位列第3位、第4位。据测算，2010年—2023年，我国人均预期寿命增长了3.8岁，其中21.7%归因于5岁以下儿童死亡率的下降。

针对儿科服务供给不足的问题，国家卫生健康委以国家儿童医学中心、国家儿童区域医疗中心为引领，带动省市对口支援县级医院儿科建设，促进优质儿童医疗资源上下贯通。国家卫生健康委将2025年—2027年定为“儿科和精神卫生服务年”，推动全国二级、三级公立综合医院增加儿科服务，目前，98%的县医院设置儿科，超过80%的基层医疗卫生机构可提供儿童常见病诊疗服务。

儿童健康成长方面仍存在令家长忧心的问题。相关机构监测结果显示，我国6—17岁儿童青少年超重肥胖率呈上升趋势。上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心主任医师江帆说，儿童青少年肥胖可引发心血管疾病、2型糖尿病、脂肪肝、心理问题等并发症，而且这些并发症会延续到成人时期，造成影响长久的慢性疾病。

“儿童的肥胖应该要从孕期开始预防，出生时的巨大儿在儿童青少年时期肥胖的几率更高。”江帆建议，孩子出生后应吃动平衡、严格控制含糖饮料摄入，中小学阶段每天至少要有60分钟中高强度的身体活动。已经肥胖的儿童青少年应通过调整生活方式开展科学减重，或在医生指导下开展药物等医学治疗。

针对家长普遍关心的近视问题，沈海屏表示，在推动近视防控关口前移的基础上，国家卫生健康委着力规范近视的矫治服务，发布《近视防治指南（2024年版）》、近视矫正3项技术操作规范等，指导县级以上综合医院、妇幼保健机构开设眼科，提供眼科医疗服务，规范开展近视矫治。

新技术新产品的应用，助力各地不断强化儿童健康诊疗服务。如浙江借助数字赋能打造数字化便民服务集成应用，并建立了儿童神经心理发育监测筛查平台，实现发育筛查、诊断、干预、随访的闭环管理。此外，各地积极应用疫苗产品强化宫颈癌的一级防控，HPV疫苗免费接种政策已经覆盖全国60%的适龄女孩。