做好免陪照护，还要走好哪几步？（新视野）

检视方案，可以发现，其实质是让专业护理力量替代家属的疲惫双手，让患者获得更安心、更有尊严的照护，减轻家庭负担。

这正是“改善患者就医体验，增强人民群众获得感”的具体体现，说是一场及时雨也不为过。

国家卫生健康委会同有关部门日前研究制定了《医院免陪照护服务试点工作方案》。

免陪照护服务主要指患者住院期间，在患者或其家属知情同意且自愿选择的基础上，根据患者病情和生活自理能力等，为患者提供的生活照护服务。

试点任务要求主要包括：在老年医学科、神经科、骨科等病区率先开展试点；加大试点病区护士配备力度，在病区护士人力不足的情况下，可配备数量适宜、培训合格的医疗护理员；医疗护理员要在医务人员的指导下，协助为生活部分自理或完全不能自理以及行动受限住院患者提供生活照护服务，不得替代医务人员从事医疗护理专业技术性工作；试点医院对医疗护理员实施统一培训管理，切实保障服务质量。

不少人都有这种经历，家里有人住院了，需要陪护，那真是全家总动员，都忙起来了，能请假的请假，能帮忙的帮忙。有时人手不够，还得请老家的亲戚来陪床。看着家人为自己疲于奔命，患者很多时候心理上也会添负担，觉得自己拖累了全家。

这样的社会痛点，有望在不久的将来得到比较全面的解决或者缓解。日前，国家卫生健康委会同有关部门制定印发了《医院免陪照护服务试点工作方案》，要求加大试点病区护士配备力度，在病区护士人力不足的情况下，可配备数量适宜、培训合格的医疗护理员，并规范免陪照护服务行为。此举吸引了各界关注。

检视方案，可以发现，其实质是让专业护理力量替代家属的疲惫双手，让患者获得更安心、更有尊严的照护，减轻家庭负担。这正是“改善患者就医体验，增强人民群众获得感”的具体体现，说是一场及时雨也不为过。

为什么这么说呢？首先，患者躺床上，最需要啥？是亲人守在身边唠嗑解闷？那当然好。但更紧要的，是翻身拍背防褥疮，是观察病情懂门道，是吃喝拉撒有章法。这些活儿，家人再有心，往往手生。半夜里遇上紧急情况了，手忙脚乱，弄不好还添乱。换上训练有素的护士、医疗护理员呢？手法专业，流程规范，患者身子舒坦了，安全也有保障。这份安心，实实在在。

同时，家属肩上那副担子，自然也轻松多了。为陪护亲人，耽误工作、影响收入，甚至丢了前程的，并不罕见。蜷在走廊加床、睡不踏实、吃不安生的日子，谁熬谁知道。“久病床前无孝子”，多少亲情是被熬没的。现在好了，专业护理顶上来，家属终于能回归“本分”——陪陪床前，说说话，送送饭，把亲情暖意传递过去，提供情绪价值，不必再被体力活绊住了。

往深了看，这更是医疗责任的一次“回归”。医院是干啥的？治病救人、照料患者，本就是分内之事。过去让家属“顶上”，多少有点责任转嫁的意思。“免陪照护服务”一推出，等于把基础护理的责任，明明白白交回给医院。医院环境也能清爽不少。患者康复，不更需要这份清静吗？

当然，好事要办好，还得有几根弦得绷紧了。

头一桩，专业能力是命根子。“免陪照护服务”听起来很美，可要是医疗护理员培训不到位，技能不过关，责任心缺斤短两，那可就成了“无人照护”。患者受了罪，家属更揪心。所以，门槛得设牢，培训得抓实，考核得讲真。每一双护理的手，都得是能托付、靠得住的手。

第二桩，钱袋子问题马虎不得。服务是好，可要是价格定得高高在上，成了少数人专享的“奢侈品”，普通老百姓望而却步，那这政策就失去了温度和广度。政府这只手得管用，成本核算要科学，价格政策要完善，医保覆盖要跟上。可能还得琢磨点分层服务，丰俭由人。原本想着阳光普照，别成了只照亮一角的台灯。

第三桩，警惕责任“溜肩膀”。“免陪照护服务”不等于医院可以“甩包袱”，事实上还要“压担子”。患者进了医院的门，安全、质量这根弦，医院得绷得更紧。对护理团队的管理、培训，只能加强，不能放松。人手不够，得想法子补上，不能以此为借口推脱责任。

总之，医院免陪照护服务，不仅是换个陪护方式，更是社会文明的进步。当专业照护托起尊严，家庭生活回归秩序，“免陪照护”的暖意，就稳稳地传递给千家万户了。这步棋，就走对了。