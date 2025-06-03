以法治之力打击山寨食品（人民时评）

整治山寨食品乱象，是民生课题，也是法治命题。治理的关键，在于构建“违法成本>违法收益”的惩治体系

这样的“傻傻分不清”，令不少消费者感到困扰：远看是“金典牛奶”，近看却是“全典牛奶”；与知名品牌包装设计乃至字体都高度相似，名称却是“小白兔奶糖”……

以假乱真、偷工减料、以次充好，山寨食品仿冒知名品牌，存在食品安全隐患，破坏公平竞争市场秩序。值得关注的是，曾以农村市场为主要“根据地”的山寨食品，已悄然从线下延伸到线上，“栖身”直播间、购物网站、外卖平台。

不久前，全国人大常委会启动食品安全法执法检查，聚焦“舌尖上的安全”，紧抓影响法律实施和损害群众利益的突出问题。整治山寨食品乱象，是民生课题，也是法治命题。我国现行法律体系已构建起保护食品安全的“四梁八柱”，反不正当竞争法、商标法、食品安全法等相关法律，对山寨食品侵权行为和食品安全问题形成了较完备的法律规制。但实践中，仍面临侵权认定标准模糊、违法成本较低和震慑不足等问题，亟待在法治轨道上加强全链条治理。

治理的有效性取决于措施的精准性。针对“近似侵权”“实质性相似”等法律概念，可制定更具操作性的认定标准，将包装装潢、色彩搭配等隐性侵权要素纳入规制范围。治理的关键，在于构建“违法成本＞违法收益”的惩治体系。不妨考虑在相关法律中增设相关条款，对主观故意、反复侵权等仿冒食品行为施以更高的罚款乃至惩罚性赔偿。同时，应进一步完善行刑双向衔接机制，推动行政处罚和刑事处罚双向闭环、无缝衔接，实现“1+1＞2”的惩治效果。

新技术的应用，也能有效赋能治理。以往，山寨食品往往凭借包装仿冒、渠道隐蔽、地域流动等规避监管。如今，借助区块链技术，可建立从原料采购到终端销售的全链条追溯体系；运用智能算法，能助力监测电商平台中的仿冒食品信息；通过卫星遥感技术，可精准锁定隐蔽加工窝点。促进法治利剑与技术手段深度融合，有利于提升治理效能。

整治山寨食品不是监管的“单打独斗”，而应推进多元主体协同共治。市场监管总局、财政部发布公告，对食品生产经营企业内部举报人举报实施奖励；有的地方创建食品“红黑榜”制度，将销售山寨食品的商户纳入失信名单，倒逼供应链自查自纠；一些食品行业协会发起“正品承诺”联盟，并公开抽检数据。政府厉行监管、企业强化自律、平台严把关口、公众参与监督、行业组织守土尽责，集聚合力，方能让山寨食品无处遁形。

把握“破”与“立”的辩证之道，才能求得更优解。企业维权过去常被认为是“耗时费力、得不偿失”，而黑龙江五常大米的产业实践颇具启示。制定管理办法，规范五常大米地理标志产品专用标志的申请、使用，建立区块链溯源平台，实现“一田一码、一物一链”、全程可追溯，“立法保护+创新赋能”双轨并进。当地龙头企业加大研发投入，推出一系列高附加值产品，带动正品销量提升，大幅挤压仿冒品生存空间。以法治护创新、以创新促保护，正是法治思维的生动写照，也印证了以“良币”驱逐“劣币”的市场机理。

民以食为天，食以安为先。以法治之力打击山寨食品，让消费者拿起一包零食时，不必反复比对商标细节；让企业研发食品时，无需担忧创意被肆意剽窃——这样的期待，必将在法治中国建设中化为现实。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 05 版）