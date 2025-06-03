夏季首开空调，警惕肺部感染（服务窗）

随着天气逐渐变热，人们纷纷打开空调纳凉。在四川成都，有市民开启尘封一年的空调后，患上了严重的肺炎。为什么会出现这种情况？夏季如何正确纳凉？记者采访了四川大学华西医院呼吸与危重症医学科副主任医师余荷。

“这是典型的军团菌肺炎。感染军团菌后，轻症患者会有发热、头痛、轻微咳嗽等症状，病情严重者则会出现肺部感染。”余荷解释，久未清洗的空调冷却塔是军团菌繁殖的温床，突然打开，就像按下了一个“细菌发射按钮”。机器内部的冷水会雾化，变成细小的气溶胶，携带着大量军团菌。一旦吸入，机体免疫系统开始反击，就会出现相应症状。

军团菌的生存和繁殖需要温暖潮湿的环境。空调冷却塔、淋浴喷头或热水管道长期不用，积水易滋生军团菌，未定期消毒的喷泉、加湿器、热水浴池可产生军团菌气溶胶。

余荷介绍，军团菌肺炎是由军团菌引起的严重肺部感染，多发于6至9月，慢性心肺疾病等基础病患者、免疫力低下人群容易感染。军团菌肺炎潜伏期一般在2到10天，主要症状有高热、剧烈咳嗽、呼吸困难等呼吸道症状，以及头痛、恶心、呕吐、腹泻、肌肉酸痛等肺外表现，严重者甚至导致呼吸衰竭、横纹肌溶解、急性肾损伤。

日常如何预防？余荷建议定期清洁水源系统。

对空调、热水器、淋浴喷头等设备清洗消毒，可以避免管道积水滋生细菌。清洗期间，要注意戴好密闭性好的口罩，以免吸入致病菌。长期不用的水龙头、花洒等，用之前要先放水一两分钟，排出滞留的污染水。此外，加湿器需使用纯净水且每天换水清洗。

同时，保持环境通风干燥，每天开窗通风，减少空调持续密闭运行。“对于易感人群，要加强防护，老年人、慢性疾病患者、免疫力低下者等尽量避免接触被污染的水雾。”余荷说。

夏季纳凉，还有哪些注意事项？余荷介绍，首次启用空调之前，要彻底清洗滤网和冷凝水盘。建议空调温度设定在26摄氏度左右，避免冷风直吹，每运行两三个小时就通风换气。

若是游泳，建议选择消毒规范的泳池，避免吸入喷雾式降温设备的水雾。户外活动时，也要避免接触积水、喷泉水池、景观水池等不洁水源，戏水后及时冲洗身体。

余荷提醒，大家在使用空调期间若出现发热、咳嗽、胸痛、呼吸不畅等症状，有可能不是普通感冒，应及时就诊，警惕军团菌肺炎发生。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 12 版）