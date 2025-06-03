与消费新需求双向奔赴（民生一线·身边的增收故事）

撒下一包红色的雨林沙，放置几块造型古朴的沉木，植入数株形态各异的水草……没过多久，“雨林一角”就被付静婵装进了小小的桌面鱼缸之中。

“真好看！我就要这个。”桌面鱼缸的微型造景刚完成，就被一名90后顾客相中。

付静婵经营的水族造景工作室位于河北省石家庄市一座商场内，仿佛是隐藏在闹市中的世外桃源，让人情不自禁走进去细细观赏。

经营水族造景工作室，付静婵将热爱变成了事业。

“养鱼是我从小的爱好。”6岁那年，父母为她买来几条凤尾鱼，看着这些在水中翩翩起舞的“精灵”，付静婵入了迷。从那时起，付静婵就爱上了养鱼，也因此在填报高考志愿时选择了水产养殖专业。

毕业后，付静婵曾当过上班族，却对“养鱼”一直念念不忘。2014年，她辞去工作，在石家庄的花鸟鱼市开了家观赏鱼店，经营观赏鱼和水族器材，短短一年多的时间，就发展到6家店。

行业发展迅速，市场很快饱和。连续一段时间销售情况低迷，付静婵意识到单凭卖鱼很难持续，“一定要找到自己的竞争力和核心卖点。”她把目光投向了当时还属小众的水族造景上，琢磨从单纯的卖鱼，拓展到卖服务。

“随着生活水平的提高，人们对服务质量的要求也在不断提升。”付静婵说，水族造景是用水草、石头、沉木等素材对鱼缸进行布景的艺术，涉及园艺、花艺、植物学、生物学等领域。什么样的底沙有利于水草生长？石头怎么摆放才能彰显意境？不同水草又该如何搭配？处处是学问。翻书、查资料、前往外地学习，付静婵下了不少功夫。

2015年，石家庄一家商场内举办水族展。付静婵带着精心设计的作品，办了场海底景观展，参观者络绎不绝，不少人都向她打听怎么购买。

展览的反馈让付静婵充满了信心。她干脆关掉原有全部店面，在一家商场租了30平方米的门面，成立水族造景工作室，为消费者提供鱼缸定制、水族造景、后期养护等全方位服务。

“很多人喜欢欣赏水族造景，却不懂维护。我们的工作就是帮大家把这块短板补上，让人们的喜爱无后顾之忧。”付静婵说，工作室还可以提供上门服务。

服务升级，客流也增多了。最忙的时候，全店6个养护师都忙不过来。需求越来越大，付静婵的业务也越来越红火。2021年，她将工作室搬到了石家庄最核心的商圈内，面积也扩大到1500平方米。“现在，我们还承接酒店、企业等室内及园林布景工程。”付静婵说。

“最近想把家里的景观缸换个造景，预约个时间，请你们上门来看看。”正午时分，在附近用完餐的赵先生走进店里。

“没问题，你先看看想要什么样的景观，我们带着素材直接上门。”付静婵说。

赵先生是老顾客，也是工作室搬入新址后的第一位顾客，4年来，景观鱼缸养护都由工作室负责。对赵先生来说，水族造景工作室让他这样的门外汉也感受到了养鱼和赏景的乐趣，他的很多朋友都成了这里的客户。

下午3点，工作室迎来了客流高峰：几位家长带着孩子来游玩、参观。付静婵也变身科普老师，为小朋友们讲解工作室里的动植物。

“这里不仅是提供水族造景服务的工作室，更是自然体验馆和科普馆。”最近两年，付静婵发现，每到下午，来店里“遛娃”的家长越来越多。

“孩子求知欲强，我有资源，为何不‘双向奔赴’呢？”去年10月，付静婵对工作室进行了装修升级，在观赏鱼和造景区之外，又开辟爬宠和昆虫区，增设自然科普展和微景观DIY等板块，同时通过培训，让每一名店员都成为自然科普讲解员。工作室的自然科普展一开展，就深受大家欢迎。

零售区升级为庭院景观区，生物区升级为雨林景观区……如今，付静婵和工作室进入新一轮“成长期”：打造城市生活栖息空间，面向更多大众开放。“我们希望成为桥梁，让更多人能轻松接触大自然、感受大自然并热爱大自然。”付静婵说。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 12 版）