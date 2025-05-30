本报北京5月29日电（中青报·中青网记者 贾骥业）截至5月26日，国家医保局已累计采集药品追溯信息392.36亿条，能够确保每一盒药品的来源可查、去向可追；目前，每天有超过500万人次通过国家医保App扫码验药。今天，在国家数据局举行的新闻发布会上，国家医保局大数据中心主任付超奇在会上透露了上述信息。

2022年3月，国家医保局建成全国统一的医保信息平台，覆盖全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团以及332个地市、13.3亿参保人、100万家定点医院药店、1.79万家医药企业和36万种药品耗材的医保相关信息，药品追溯信息只是其中的一类。

付超奇介绍，目前，上述医保信息平台日均新增数据超过1亿条，累计已达2.73万亿条，总数据量达4.11PB。“不管是医保药品目录的调整，还是药品、耗材集中带量采购，不管是待遇政策的改革优化，还是医保基金的稳定运行，这些数据都对管理决策发挥着至关重要的作用”。

值得注意的是，今年3月，国家医保局已将药品追溯信息作为公共数据资源上传至“国家公共数据资源登记平台”。付超奇提到，接下来，群众可以通过扫码验药，更好地维护自身用药安全；管理部门可以利用医保药品追溯数据，更高效地发现回流药、串换药、假药等不法行为；医药企业也可以通过医保药品追溯数据，优化市场销售策略，促进药品耗材研发，提高经济效益。