部分省份CT、磁共振检查费用下调 医保价格立项让收费更规范

新华社北京5月22日电（记者徐鹏航、彭韵佳）国家医保局医药价格和招标采购司副司长翁林佳22日介绍，《放射检查类医疗服务价格项目立项指南（试行）》预计6月底前落地，目前已有部分省份将CT检查价格下调至200元左右、磁共振检查价格降至500元左右。

不少参保人在看病就医时发现，为什么CT、增强CT、磁共振、PET/CT等项目越来越多？专家介绍，相比于传统的X光，新型检查技术如CT和磁共振能够提供更清晰、更详细的图像。

如CT可以生成身体的三维图像，让医生看得更加全面；磁共振对软组织（如大脑和肌肉）的成像效果更好，能发现X光难以察觉的问题；PET/CT不仅能看到身体的结构，还能观察身体的功能和代谢情况，这对于早期发现肿瘤以及判断肿瘤是否在扩散非常有帮助。

随着医学影像技术发展、临床需求变化、医疗资源优化等，CT、磁共振等高端检查正变得更加普遍。为降低患者经济负担，医疗服务价格项目立项指南聚焦规范CT、磁共振检查等价格项目，让有需求的患者更早用上高质量的医疗技术。

翁林佳说，以CT检查为例，受益于大型医疗设备采购成本有所降低，地方在落实立项指南过程中，将设备物耗成本下降的红利传导至检查降价上，所以一些省份CT价格能从300多元下调至200元左右。

据介绍，目前国家医保局已编制印发28批立项指南，对服务产出相同的价格项目进行整合优化。

在已印发的立项指南中，辅助生殖、口腔种植立项指南所有省份均已落地；器官移植、临床量表、中医外治、护理等立项指南，半数省份已落地；物理治疗、美容整形等领域的立项指南也将于近期印发。

湖南省肿瘤医院院长向华介绍，除了CT、磁共振检查等，在放射治疗方面，立项指南还新增质子放疗、重离子放疗等先进技术的价格项目，为先进技术进入临床提供助力。

翁林佳表示，国家医保局将加快完成立项指南的编制工作,指导各省份加快对接落地进度，合理制定价格基准，指导有价格管理权限的地区合理制定价格水平。