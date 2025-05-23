食养有智慧 药膳护健康

“民以食为天，食以养为先。”随着人们主动健康意识增强，中医食养药膳越来越受到关注和欢迎。但人人都能食用药膳吗？药膳怎么选才科学？在国家中医药管理局近日举行的新闻发布会上，中医专家作出详细介绍。

药借食力，食助药威

早在《黄帝内经》中，就有“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气”的记载，深刻阐明了饮食与人体健康的密切关系，也奠定了中医食养药膳的理论基础。

中国药膳研究会会长蒋健介绍，中医药膳是在中医药理论指导下，将不同中药材与食材合理搭配制成的特色膳食，对身体有调理作用。中医药膳源于“食药两用”“蕴医于食，寓养于膳”，既将药物作为食物，又将食物赋以药用，药借食力，食助药威，二者相辅相成，相得益彰，既可御病强身，又可协同医疗，成为大众养生保健、主动健康的有效方法。

“随着‘健康中国’战略不断推进，城乡居民正由‘吃得饱、吃得好’向吃得‘更安全、更合理、更健康’迈进。”蒋健介绍，中医药膳在“治未病”养生实践中展现出独特价值：一是“未病先防”，根据个体体质和季节变化调整膳食，养护身体正气，实现阴阳平衡、气血调和，提高机体抗病能力；二是“既病防变”，当人体已经出现一些不适或疾病初起时，可以通过药膳进行早期干预，在病情进展中，也可以遵循疾病传变规律在治疗中发挥协同或辅助作用；三是“瘥后防复”，即将恢复健康时，通过膳食调养巩固疗效、重建机体平衡。

三因制宜，辨证施膳

中医认为“药补不如食补”，提倡通过日常饮食调理来预防疾病、保持健康。广东省中医院院长张忠德提醒，食疗需遵循“三因制宜”原则，根据不同节气、人群特点和地域差异制定个性化的方案。

“春生、夏长、秋收、冬藏，四季流转，二十四节气更替变化，在这个过程中，人体会出现适应性或不适应性反应。”张忠德介绍，当前正值小满节气，民间称为“五月毒”或“龙舟雨”。此时，南方地区高温多湿，人体阳气外泄，湿邪入侵易导致湿疹、食欲不振、腹胀、便溏等不适症状。针对这一时令特点，中医推荐以清热化湿为主的药膳调理方案，如白扁豆赤小豆生姜瘦肉汤、木棉花薏苡仁陈皮排骨汤等。这些药膳选用白扁豆、赤小豆、薏苡仁等具有祛湿功效的食材，搭配生姜、陈皮等温中理气的辅料，能有效缓解湿热症状，帮助身体适应节气变化。小满期间，北方地区气温回升，雨水增多，但早晚温差大，湿热夹杂风寒，易引发过敏及胃肠道问题。饮食上除了要注重祛湿清热，还要兼顾补气健脾，可选用党参、西洋参、五指毛桃等搭配瘦肉煮汤。

进入三伏天后，高温高湿，暑湿热并重。张忠德说，此时推荐苦瓜、冬瓜、西瓜、绿豆等清热食材，辅以荷叶、莲子心、灯芯花、淡竹叶等清心除烦药材，但脾胃虚弱者不宜长期食用，适量吃一两次即可。此外，其他季节的食疗也各有特点：秋季干燥，宜食雪梨、蜂蜜等滋阴润燥；冬季寒冷，推荐当归羊肉汤温阳祛寒；春季由寒转暖，以生姜、紫苏叶等疏肝健脾化湿为主。

巧用天时，冬病夏治

“冬病夏治”是广为人知的中医理念，除了“三伏贴”等穴位贴敷疗法外，在中医膳食调养方面有哪些讲究？

中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任王宜介绍，“冬病夏治”是中医药特色疗法，针对冬季易发或加重的疾病，如支气管炎、哮喘、类风湿性关节炎、脾胃虚寒等，在夏季病情缓解时辨证施治，以预防冬季旧病复发或减轻病症。

“人们常说‘春夏养阳’‘长夏胜冬’，体现了人与自然之间的统一的整体性。”王宜说，夏季人体阳气旺盛，此时经脉气血运行充盈，毛孔舒张，利于药物吸收。此时治疗某些寒性疾病，可以最大限度地以热治寒，鼓舞阳气，驱散体内寒气，调节阴阳平衡，从而降低冬季发病风险。

王宜介绍，中医膳养强调“食助药力，药助食威”，体现药食同源、药食同理、药食同用的理念。通过“冬病夏治”辨证施膳，可调养身体、增强抗病能力。例如，苏北、皖北、鲁南淮海地区流行传统民俗“伏羊节”，就是利用三伏天阳气最盛时食用羊肉，以热制热，达到驱寒排湿的养生效果。

“当下时节，日常的保健饮食可以多选择温热性的食物。天气炎热，人体的阳气浮于外，而内里相对虚寒，可适当食用羊肉、桂圆、韭菜、生姜等温热食物温补阳气；其次注重健脾利湿，暑热易伤脾胃，宜选薏米、白扁豆、红豆等健脾利湿食材，维持脾胃的正常运化功能；夏季天气炎热，流汗多，易流失水分和电解质，需多补充水分和维生素，并增加水分充足的、维生素丰富的果蔬摄入。”王宜说，“这些都要建立在因人而异、辨体质施膳的基础上，根据自身体质选择适合的饮食调养方式。”

因人施膳，调养有方

不同年龄人群的脏腑气血状况各异，张忠德提醒，儿童、孕产妇和老年人在食养方面更应注重“因人施膳”。

张忠德介绍，儿童体质特点是“肺常不足、脾虚、心肝有余”，肺气不足易引发反复感冒、鼻炎、哮喘等症状，可用五指毛桃、太子参、党参等补益肺气，如太子参牛肉汤。夏季若因空调过冷或饮食寒凉导致“人造风寒”，可用生姜、紫苏叶、葱白煮水代茶饮；脾胃虚弱易出现食欲不振、积食、腹胀，可用山药、麦芽、山楂健脾益气，肉类摄入过多时可提前饮用麦芽山楂饮预防积食。若因贪凉导致腹泻、腹痛，可用陈皮、生姜煮水温中祛寒；心肝火旺引发烦躁、睡眠不安时，可用麦芽平肝疏肝，搭配灯芯花、莲子心煮水调理。

“孕产妇因气血供应胎儿生长，易出现疲倦、怕冷、健忘等症状。”张忠德介绍，可用党参、桑椹子、龙眼肉补气血，同时以砂仁、白术、陈皮健脾补气、助安胎；产后可用益母草、当归、桃仁促进恶露排出，黄酒、猪脚姜等驱寒养血。老年人脏腑功能逐渐衰退，常见乏力、腰腿酸痛、夜尿多，可用党参、芡实、巴戟天、牛大力等健脾补肝肾，如牛大力煮猪骨汤或党参芡实鸡汤，易上火者可加沙参养阴润燥，易积食者可加麦芽助消化，做到“补而不燥”“补而不滞”。

近年来，中药饮品、中药面包、中药冰激凌等食品不断“火出圈”。王宜表示，这类食品属于“药食同源”或称“食药同源”的膳品。应用这类膳品时，要严格遵循国家规定的药食两用物质的范围，坚持“三因制宜”原则，运用“热者寒之，寒者热之”的中医原则充分发挥其调理价值。

传承千年，创新发展

“中医药膳源于我国传统饮食文化与中医食养食疗实践，是我国传统医学理论与烹饪技艺的结晶，源远流长。”蒋健表示，从《神农本草经》到《本草纲目》，历代医典都记载了大量食养良方。唐代孙思邈在《备急千金要方》中明确把食疗作为医治疾病的首选，足以看出药膳在调养身体与疾病防治中的重要地位。

步入现代社会，中医药膳养生实践正成为健康生活新趋势。近年来，各地积极推动药膳创新：浙江自2019年起，创新发布“浙江省十大药膳”；广西通过举办药膳大赛打造“桂药膳”品牌；贵州开展中医药膳（饮）研究推广基地建设；广东省中医院推出食养药膳服务，通过互联网医院一站式配送到家……蒋健表示，这些有益探索，既是对中医药膳文化守正创新的生动诠释，更是行业迈向新征程的坚实基础。

近年来，我国大力支持中医药发展。国家中医药管理局中西医结合与少数民族医药司副司长欧阳波介绍，国家中医药局将食养药膳纳入各类方案、指南，组织制定的400余个中医诊疗方案、50多个中医护理方案、20项中医治未病干预指南均包含饮食调护内容，并在全国推广使用。饮食调养内容已融入未病先防、既病防变、瘥后防复中。此外，积极发挥食养药膳在健康促进、慢病防治和康复中的作用，启动实施中医药健康促进行动，明确提出鼓励医疗卫生机构开展中医药膳服务。

欧阳波表示，下一步，国家中医药局将加强食养药膳有关科普宣传和推广应用，并将指导中医医院加强营养科、治未病科设置和服务能力建设，推动家庭医生提供个性化膳食指导服务。

蒋健表示，在国家健康政策的支持下，药膳与“治未病”理念深度结合，将发挥更大作用。未来，药膳不仅是一碗暖心汤羹、一碟养生菜肴，更将成为守护全民健康的重要力量，推动“治未病”理念升华为新时代的健康生活方式。

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“健康饮食、合理膳食”核心信息

——增加蔬菜水果、全谷物和水产品摄入

今年5月17日至23日是第十一届全民营养周。近日，为深入推进国民营养计划和健康中国合理膳食行动，国民营养健康指导委员会办公室围绕“健康饮食、合理膳食”主题组织制定了相关核心信息，引导形成合理的膳食结构。以下为核心信息全文：

1.蔬菜和水果可提供丰富的维生素、矿物质、膳食纤维和植物化学物，增加蔬菜和水果摄入有助于降低肥胖和慢性病的发生风险。

2.建议餐餐有蔬菜，每天摄入新鲜蔬菜至少300克，深色蔬菜占一半以上。

3.建议增加水果的摄入，做到天天有水果，每天摄入新鲜水果200—350克。

4.建议摄入多种类的蔬菜、水果，推荐每天摄入蔬菜至少3—5种、水果1—2种，每周蔬菜和水果的种类达到10种以上。

5.蔬菜和水果营养价值、风味各有特点，不建议相互替代。

6.蔬菜营养受烹调加工方式影响，鼓励多用减少营养成分损失和保持自然风味的烹饪方式，并少放油盐糖。

7.建议蔬菜、水果适量购买、适当保存，利于保持最佳风味和营养，减少浪费。

8.鼓励多食新鲜的蔬菜、水果。选购加工制品应注意看营养标签，推荐选择糖、盐（钠）和脂肪含量少的产品。

9.肥胖或患有慢性病的人群可根据医生或营养专业人员建议，合理选择蔬菜、水果。

10.鼓励食堂、餐厅、学校等增加蔬菜、水果的供应，方便根据需要选用。

11.全谷物最大程度地保留了谷物天然营养成分，是膳食纤维、B族维生素和矿物质的重要来源。

12.全谷物是指在加工过程中保留了完整籽粒结构的谷物。没有保留完整结构的谷物，即使是粗粮或杂粮，也不是全谷物。

13.购买全谷物食品时，注意看外观、形态和色泽。购买预包装全谷物食品时，还可阅读食品配料表和营养标签，科学选择。

14.建议成年人每天摄入全谷物50—100克。目前我国居民整体摄入量较低，可适当多吃。

15.适量摄入全谷物有助于维持健康体重。肥胖、糖尿病、高脂血症等慢性病人群可适当增加全谷物的摄入。

16.建议一日三餐中至少一餐有全谷物，可与精制米面搭配做成日常主食或粥类。

17.胃肠功能较弱的老年人或胃肠疾病患者，食用全谷物时，要注意粗细搭配、适量食用。

18.为改善全谷物口感和烹饪效果，可采用适宜烹饪方式。

19.相较精制米面，全谷物食品不饱和脂肪酸含量较高，保质期相对较短，要做好科学保存。

20.鼓励食品产业创新，研发生产适宜不同人群的全谷物食品，餐饮行业增加营养美味适口的优质全谷物食品供给。

21.水产品种类多样，营养丰富，是优质蛋白质、多不饱和脂肪酸和微量营养素的良好食物来源。

22.建议每周摄入鱼、虾、贝类等水产品1—2次，成年人约为300—500克。鼓励儿童、孕妇、乳母、老年人群可适当增加水产品摄入。

23.相较而言，水产品能量较低、饱和脂肪酸较低且蛋白质丰富，特别是常见的鱼类和贝类脂肪含量低，有助于更好满足日常优质蛋白质等营养需求。

24.脂肪丰富的鱼类，如三文鱼、鳗鱼、鲭鱼等，富含多不饱和脂肪酸，即常说的“鱼油”，是DHA、EPA、维生素D和维生素A的良好来源。

25.海藻类食物，如海带、裙带菜、紫菜等，富含碘、维生素K、叶酸等，可补充微量营养素不足，提高膳食丰富度。

26.贝类食物，如蛤蜊和牡蛎等，是铁、锌、碘和其他矿物质的良好来源。

27.鲜活的鱼、虾等水产品更加鲜美可口，推荐清蒸、熘炒、焖炖等适宜方式加工烹调。

28.家庭冷冻储存水产品时间不宜过长，应密封隔离、避免污染，减少营养物质和水分流失。

29.干制的海产品便于保存，适合不同地区的消费者。购买相关预包装水产品时建议仔细阅读食品标签，或咨询营养专业人员后选择购买。

30.鼓励企业产品创新，丰富适合不同消费者需求的水产品供应，推进产业营养化转型，满足群众营养需要。

（申 奇整理）