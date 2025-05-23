一杯“光伏咖啡”里的绿水青山

初夏时节，在云南普洱的绿水青山间，一片片咖啡树正在光伏板的荫蔽下悄然生长。这里不仅是“中国咖啡之都”的核心产区，更萌发着全国首批“咖光互补”电站——华能咖啡厂复合光伏发电项目。

近日，随着最后一组光伏方阵并网，这座装机容量3万千瓦、年均发电量超5000万千瓦时的光伏电站正式投产。它用一杯“光伏咖啡”串联起绿水青山的生态价值与绿色能源的创新实践。

故事要从普洱思茅港镇的咖啡园说起。这里的咖啡种植历史悠久，但困于土地资源紧张、产品附加值低等难题，农户基本靠天吃饭。

中国华能的建设者们为破解咖啡传统种植局限，将目光投向咖啡园上方的天空，萌生出“让阳光双重利用”的想法——光伏板架设在咖啡树上方，板上发电、板下种咖，能否实现“一片土地、两种收益”？带着这个疑问，他们在农户的咖啡园里架起两组光伏板，开启了一场充满悬念的“光影试验”。

“这么大的板子挡住太阳，豆子能长好吗？”咖农们蹲在板下，盯着光伏板下的阴影直犯嘀咕。工作人员背着光谱仪穿梭其间，用数据解开疑惑：这里的咖啡树是中性植物，既不像喜光作物那样“贪晒”，也不像耐阴作物那样“畏光”，关键是找到光照与遮阴的黄金平衡。

经过数百次观测，他们发现了“光影密码”：当光伏板以横向间距5厘米、纵向间距20厘米、离地3米的参数架设时，形成的散射光如同给咖啡树定制了“柔光滤镜”——

夏季板下温度比露天低3至5摄氏度，叶片蒸腾减少，根系更加健壮；冬季光伏板化作“保暖屏障”，寒潮来临时板下咖啡叶依然舒展，寒害影响降低60%。更直观的是，调整支架间距的实验中，4米间距会让边缘咖啡叶晒出斑点，调到5米时叶片立刻油亮如初，15厘米的板间间隙则让雨水均匀渗入根部，连咖农都感叹：“板子像会呼吸的遮阳棚，豆子越长越精神。”

验证了模式可行，建设者们在北纬22度的山头上展开“毫米级较真”。为了找到光伏与咖啡共生的最佳点位，他们背着太阳高度角测算仪丈量每寸山坡。

选址确定后，无人机吊装设备在山间盘旋，建设者趴在陡坡上用激光测距仪校准每根支架，3米高的柔性支架、5米大档距、5至20厘米宽的板间间隙，每个数据都是反复“光影试验”的结晶。

如今，740亩的坡地上，2350组光伏板如同穹顶，咖啡树在“专属阳光房”里叶翠如玉，果实饱满圆润。清晨东边阳光斜射，午后板身挡住西边强光，阳光透过缝隙在地面织出斑驳光影，仿佛给咖啡园铺上了会发电的“生态地毯”。

“咖光互补”模式的到来，让曾经的贫瘠之地渐生蝶变。光伏方阵像一把巨大的生态伞，减少阳光暴晒导致的水分蒸发，咖啡树根系固住土壤，腐殖质逐年增加。农户们发现，连蚯蚓都变得更粗壮，雨季的山坡不再泥沙俱下，取而代之的是咖啡林的郁郁苍苍。

更让农户们惊喜的是收入的变化：土地租金有了保底，参与项目建设多了零工收入，板下咖啡因品质得到提升，收购价有所上涨。咖啡豆加工厂慕名而来，咖农们憧憬着在家门口建起烘焙生产线，让“光伏咖啡”走向远方。

在云南普洱、大理、临沧、保山、迪庆、怒江等澜沧江流域，这样的故事正在延展。华能澜沧江公司用“光伏+”模式在云岭大地上织就绿能网络：86个光伏电站串联起“农光”“茶光”“牧光”等业态，光伏项目装机超580万千瓦，年发电量突破64亿千瓦时，既贡献澎湃绿能又带动农户增收。

（据新华社电 记者戴小河）