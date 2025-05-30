体重管理，不能只管理体重（延伸阅读）

儿童青少年处于生长发育的关键阶段，体重管理不能只管理体重，还应关注体重数字背后的内容，养成健康的生活习惯和科学的锻炼方式。

“除了目前常见的以体重指数（BMI）为主导的判定方法外，我们更应关注自身体内的脂肪含量和肌肉含量等指标。”国家体育总局体育科学研究所国民体质与科学健身研究中心副主任冯强介绍，在体重管理过程中，要关注自己降下去的是什么，最理想的情况就是降低了体内的脂肪含量。目前市面上不少快速减体重的方法会导致骨密度下降或肌肉萎缩，这些对于儿童青少年的健康成长都是不利的。“如果通过将有益物质减走来降低体重，以健康为代价，就背离了体重管理的初衷。”冯强说。

国家体育总局科学研究所国民体质与科学健身研究中心研究员王晶晶认为，不能一刀切地限制儿童青少年营养摄入量，要在满足成长发育所需的前提下，加大运动能量消耗，定期开展科学的体育锻炼必不可少。“在孩子们有限的运动时间里，科学地提升运动强度、增加运动类型尤为重要。对孩子们来说，肌肉力量的保持和提高能提升运动能力、降低慢性病发生的风险，促进身高增长和骨骼健康。”王晶晶说。

体重管理，还需养成健康的生活习惯。“如果只关注体重秤上的数字，不调整生活方式，即便体重下降也会反弹，并影响健康。”冯强说。

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 11 版）