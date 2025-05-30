动起来，和超重说拜拜（体育大看台·“六一”特别策划）

习近平总书记指出：“体育锻炼要从小抓起，体育锻炼多一些，‘小胖墩’、‘小眼镜’就少一些。”

近年来，多地多方关注儿童青少年体重管理，积极培养他们体育锻炼的兴趣和爱好，丰富赛事供给，保障锻炼时间。“六一”国际儿童节将至，记者走访北京、浙江、广东等地，看孩子们如何在运动中强身健体、舒展身心，身上有汗、眼里有光。

——编 者

一家俱乐部为何技能点满满？

本报记者 陶相安

每周日下午，北京市朝阳区一家综合体能俱乐部负责人左浩都特别忙碌：一群孩子在他的指导下，折返冲刺、攀爬绳索、推举杠铃……一张张挂着汗珠的脸庞，看起来格外认真。

“我们会根据孩子们的不同需求制定训练计划，提升他们的肢体协调能力、跑跳能力和心肺功能。”左浩说，针对小学生，俱乐部设置了跑、跳、爬的课程，同时根据孩子身体发育情况进行协调性、平衡性训练；对于年龄稍大的孩子，会在训练中增加速度、爆发力等方面内容。

创立俱乐部6年，左浩的一大感受是儿童青少年的运动需求更多样了。“现在很多孩子练习棒球、冰球、网球等项目，掌握科学运动方法很重要，这就需要专项的体能训练支持。”他说。

为此，左浩与教练团队设置了“技能点满满”的各类课程，既有针对学校体测的相关训练，也有上肢、下肢、核心腰腹等不同部位的训练环节。此外，体重管理同样是课程中的重要内容。左浩认为，儿童青少年处于身体发育期，应避免急功近利地减重，要控制饮食、科学锻炼，激发孩子们运动的积极性。

为此，教练团队一方面加强与家长的沟通，调整孩子的饮食结构，另一方面提升训练的趣味性，吸引孩子们主动参与。“我们在有氧训练中设置了丢沙包、拔腰旗等游戏环节，增加了跑动过程中的运动量。同时设置了一些‘小惊喜’，比如选手的腰旗被拔掉后遭淘汰，可以做两次波比跳获得再次参加游戏的机会。”

看着学员们在训练中不断成长，左浩充满成就感，“希望孩子们养成良好的运动习惯，享受健康和快乐。”

（实习生王润秋参与采写）

一场儿童赛如何玩出新花样？

本报记者 季 芳 陈晨曦

蹚泥坑、翻矮墙、过轮胎阵，酷炫动作让人目不暇接。在最近举行的2025斯巴达勇士儿童赛浙江杭州站比赛中，小勇士们跨过一个个障碍物，完成“闯关”，眼里满是喜悦。

“前几天一直下雨，路面还是非常泥泞，再加上有一定的爬升，整体来说比较累。每一次参赛都有不同的感受，变化的赛道让比赛更有趣了。”两年内连续3次参与杭州站比赛的小选手王雨润说。

“杭州站比赛中，很多选手不是第一次参赛，说明比赛对孩子们有着较强吸引力。”赛事负责人张昊洋说。

吸引力来自哪里？赛事设计兼具趣味性和挑战性。“蹚泥坑、翻矮墙，这些项目和日常生活反差较大，新鲜感十足，孩子们可以在比赛时尽情释放天性。”张昊洋说。

据介绍，斯巴达赛的道具库中，有60多种类型不同的障碍物道具。组委会根据选手的年龄组别设置道具，也会调整道具摆放的密度和顺序，不断玩出新花样，丰富孩子们的参赛体验。“比如有时我们会把泥坑安排在前面，孩子们身上、手上带着泥，也会增加后半程的参赛难度。”张昊洋说。

儿童赛事安全第一，组委会如何保障？据介绍，赛事的每一个障碍物道具都配备详细的工程设计图，从道具设置的高度、角度到搭建方式等都经过严格且专业的测算，将风险降到最低。此外，组委会还会对道具进行加固，并铺设防护垫，充分保障孩子们的参赛安全。

斯巴达勇士儿童赛自2017年办赛以来，目前已有超过百万人次参加。以前每场比赛报满需要几个月，现在只需要几天。“家长越来越重视孩子们的体育锻炼，为我们办好比赛增添了信心。”张昊洋说。

一节篮球课怎样挖掘更大潜力？

本报记者 王 亮

跌倒后爬起的倔强身影，满头大汗仍坚持的坚毅眼神，逆风翻盘的热血瞬间……大屏幕上，精彩片段一一闪过，一场“小篮球，大梦想”主题思政课日前在广东省广州市荔湾区西关培正小学举行。此前，这所学校荣获2024—2025李宁中国小学生篮球联赛广东省基层赛U12男子组冠军以及U10混合组第五名。

以篮球运动为牵引，西关培正小学不仅在比赛中收获颇丰，学生体质也得到提升。该校党总支书记石桂芳介绍，学校将篮球作为体育教育的抓手，构建特色培养体系。4个校区从一年级开始，每周开设一节篮球课，结合大课间篮球操、自主游戏活动，帮助学生们掌握基础技能、挖掘潜力。

此外，学校聘请专业教练分层教学：兴趣班面向初学者培养兴趣，梯队班则通过严格考核进行选拔，形成“兴趣启蒙—技能提升—竞技突破”的进阶路径。“我们的目标是让孩子们发现打篮球的乐趣，也让有潜力的孩子获得专业培养。”石桂芳表示，高年级甲组队员均从校内选拔赛中脱颖而出，最终组成U12精英队伍参加省级赛事。其中，获得“最有价值球员”称号的队员符焯耀说：“一场场校内比赛，教会了我不服输、不畏难。”

为夯实师资力量，学校要求全校体育教师参与篮球主题教研，每月开展4次专项培训，破解教学与训练中的难点；并开设“篮球思政课”，鼓励大家分享比赛训练中的励志故事，激励更多学生。

在这里，学生拥有充足的体育锻炼时间：每天40分钟的体育课、30分钟的篮球大课间、45分钟的课间活动，辅以托管课程中的专项训练。“运动发挥了重要作用，学校现在几乎没有‘小胖墩’。”石桂芳自豪地说。

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 11 版）