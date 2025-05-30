本报北京5月29日电 （记者李昌禹）为进一步推进孤儿、事实无人抚养儿童、流动儿童、留守儿童等困境儿童心理健康关爱服务工作，民政部、教育部等5部门日前联合发布通知，指导各地在“六一”国际儿童节等时间节点持续深入开展2025年“润心伴成长，同心护未来”主题活动，更好促进困境儿童身心健康成长。

通知从加强心理健康监测、开展主题关爱活动、拓展机构服务功能、引导社会广泛参与、探索数字赋能增效等5个方面作出部署。

通知指出，各地要建立完善困境儿童心理健康监测机制，加强家庭、社区、学校以及托育机构、社区教育机构、儿童活动中心、12355青少年服务台、少年宫等机构或场所良性互动，及时了解掌握困境儿童心理健康状况，推动实现早发现、早干预、早服务；要充分利用社区综合服务设施、社区教育机构、城乡儿童之家、少年宫、民政服务站、家长学校等机构或场所，搭建困境儿童心理健康指导咨询平台；支持共青团、少先队组织在少年宫、社区等开设爱心托管班、流动少年宫，为流动儿童、留守儿童提供心理健康关爱服务；有条件的地方，要加快推进儿童福利机构“开门办院”，为有需求的困境儿童提供关爱服务。同时，各地要充分运用数字化手段，通过数据资源共享、创新应用场景等方式，推进困境儿童心理健康需求与关爱服务资源有效对接。

通知要求，各地要重点关注家庭突发变故、单亲家庭、面临升学压力的困境儿童，建立重点关爱服务对象台账，制定专业化关爱服务方案；要改进工作方式，充分尊重困境儿童及其家庭意愿，全过程做好信息保护工作。

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 10 版）