烟霾不存在“安全”暴露水平

本报北京电（申奇）近日，北京市控烟协会、北京市疾控中心及国家呼吸医学中心（中日友好医院）联合发布《“拒绝烟霾 行动起来”核心信息及释义》（以下简称“核心信息”），明确“烟霾”为烟草烟雾及其残留物形成的复合污染，包括二手烟和三手烟。烟霾危害覆盖全生命周期，不存在“安全”暴露水平。

核心信息明确，烟霾中有多种包括致癌物在内的有害物质，同时具有二手烟即时吸入暴露与三手烟长期残留暴露的双重危害。二手烟含至少250种有毒有害成分，其中69种为致癌物，在吸烟时及停止后数分钟至数小时内存在；三手烟通过吸附在物体表面持续释放有害物质，在吸烟停止后可长期留存数天至数年，暴露方式主要是皮肤接触、呼吸吸入或经口摄入受污染物，会造成“长期残留暴露”。

核心信息指出，烟霾的危害涉及呼吸、循环、神经、免疫等多个系统。二手烟可导致肺癌、冠心病等疾病，三手烟则能损伤DNA、诱发炎症甚至影响生殖健康。研究表明，即使极低浓度的烟霾暴露，长期累积仍会造成危害。需要注意的是，儿童因代谢能力较弱、呼吸频率高，更容易遭受烟霾暴露及危害；孕妇暴露于二手烟环境中会增加早产、新生儿畸形风险；老年人因身体机能逐渐减弱，免疫力和各器官功能下降，难以承受烟霾引发的不良影响。

核心信息强调，烟霾的危害具有广泛性与隐蔽性，不存在对健康无害的“安全”暴露水平，任何形式的暴露都需要避免。室内仅一人吸烟即可污染整个室内环境，三手烟更会长期附着于地毯、家具等表面。通风可稀释二手烟气味，但三手烟几乎没有视觉、嗅觉警示，很难通过感官直接察觉，更容易使公众降低警惕。在厨房、阳台、有换气扇等场所吸烟，同样会对室内环境造成烟霾污染，所谓“开窗吸烟无害”是错误的认知。

为减少烟霾危害，核心信息倡导所有室内工作场所、公共场所、公共交通工具、室内外儿童活动区域等关键场所实施全面禁烟。