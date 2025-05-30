治理“游烟”，并非“管得宽”（健谈）

走在街上，冷不防被突如其来的烟味熏到；等红灯时，被随风飘来的烟雾扑个满脸……这样的“游烟”困扰，你是否也深有体会？这种吸烟者边走边抽形成的二手烟，已经成为许多人日常出行的痛点。

“游烟”二字，形象地道出了它的特点：动态扩散、难以躲避。与固定场所吸烟不同，游烟产生的烟雾随风飘散，来往的路人常常防不胜防。尤其在学校门口、医院周边、商业街区等人流密集处，儿童、孕妇、老年人等往往被迫沦为“二手烟民”。面对这种“会移动的污染源”，越来越多的人呼吁：是时候对游烟进行整治了！

有人说，室外吸两口烟能有多大危害？连走路抽烟都要管，是不是管得太宽了？

治理游烟，还真不是“管得宽”。众多研究早已揭示，二手烟含有数百种对人体健康有毒有害的物质，其中至少69种是致癌物质。更关键的是，二手烟暴露不存在所谓的安全水平，即使短暂接触也会危害人体健康；而如果长期暴露在二手烟环境中，患癌的风险会大幅增加。2024年，上海市开展了关于室外二手烟的抽样调查，结果显示一万名受访者中，近六成人表示经常遭遇“游烟”，九成人对“游烟”表示反感——“游烟”不仅危害他人健康，随意丢弃的烟头还存在火灾隐患。

当一种行为已经引发如此普遍的公众不适，我们还能用“管得宽”来质疑治理的必要性吗？所谓的“自由”从来都有边界，正如我们享有“驾驶自由”，但绝不能容忍“酒驾自由”；我们尊重“养宠自由”，但必须遵守“遛狗拴绳”的规定。同样地，“抽烟自由”绝不等于“随地抽烟自由”，更不等同于“让整条街的路人被动吸烟的自由”。文明社会的规则，需要在个人自由和公共利益之间寻找最佳平衡点。

事实上，许多吸烟者自己也对游烟感到不满——他们同样不希望自己的家人、孩子在街上被迫吸入二手烟。治理游烟，说到底是为了让所有人能在公共场所自由呼吸。就像红绿灯是为了保护人们的出行安全，控烟也是在为整个社会构筑健康防线。

如何破解“游烟”难题？不妨参考上海的做法：既要划清底线，也要留足空间。

去年9月，上海实施的全国首个室外吸烟点地方标准，处处透着贴心：选址避开人群聚集区，与建筑出入口保持6米安全距离，面积控制在6平方米以内，不设座椅等滞留设施……今年3月，上海在外滩、武康路等8个“网红”地标率先试点控制游烟，通过电子屏宣传、规范吸烟点、志愿者劝导等方式，让“吸烟请看标识”渐成风尚。

在“疏”的同时，“堵”的力度同样重要：上海明确，在幼儿园、医院等公共场所禁烟区发现“游烟”，一个12345电话就能举报，违规者最高面临200元罚款，场所管理方最高可罚3万元。该硬则硬，当柔则柔，刚柔并济，方能既守住公共健康底线，又为吸烟者留出合理的空间。

科技也正在给游烟的治理带来新的可能：广州在200余栋写字楼安装智能烟感报警系统，杭州推出“控烟一张图”公众举报平台，北京某社区通过“烟味监测仪”与通风系统联动，使二手烟投诉下降72%……这些都是科技赋能控烟的有益尝试。

但说到底，治理游烟不能只靠外力，关键还在于凝聚社会共识。当某天人们都养成习惯——想抽烟？找吸烟区；看见游烟？善意提个醒，这才是文明社会该有的模样。控烟不是跟烟民过不去，而是让所有的人都能自由呼吸。您说，是不是这个理儿？