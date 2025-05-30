“聪明”养老院  拥抱新科技

上海是全国老龄化程度最高的城市之一。《上海市推进智慧养老院建设三年行动方案（2023—2025）》提出，到2025年底，全市至少建成100家智慧养老院。目前，前两批已建成70多家。

这些智慧养老院，应用了智能床垫、智能洗衣房等新设备，还参与研发配药系统、辅抱式移位机器人等，保障老人安全，提高运营效率；护理员也得以腾出手来，给予老年人更周到的照料。

设备添智能

床垫和吸顶灯可监测突发情况

“324房2床王明香老人，血压异常，请立即前往照看！”

深夜，上海市浦东新区金杨养老院，值班护理员赵占萍一收到手机上的警报信息，就立刻赶到老人床前。第一时间监测到血压异常的，是铺在老人身子下面的智能床垫。与此同时，老人家属的手机上也收到相关信息。

当晚，老人被紧急送医。在智能化系统的呵护下，有脑梗病史的王明香得到了及时救治。

在金杨养老院，像智能床垫这样的智能化设备还有不少。走进养老院，一块硕大的电子屏矗立在大堂中央。这个名为“智慧养老驾驶舱”的信息系统，实时显示着入院老人的监测状况，并能清晰地标出各类风险发生的位置、时间和处置状态等。

金杨养老院院长陈雪介绍，如果说“智慧养老驾驶舱”像掌控全局的“大脑”，那么遍布各处的智能化设备，就好比向神经中枢反馈各种信息和感受的“眼睛”和“肌肤”。“洗手间、浴室是老人容易摔倒的重点区域。这个装在吊顶上的吸顶灯既能照明，也能作为‘电子雷达’，监测老人摔倒等突发情况。”陈雪说。

在世博家园养老院，智能洗衣房系统上线后，衣物、被褥等实现自动分拣，“洗衣工岗位需要的人力少了，可以补充到其他岗位。这类新技术帮养老院节省了成本、提高了效率。”世博家园养老院院长袁熙婕介绍。

老人的用药情况，过去得靠护理员用手和笔记录，再打电话通知家属到医院配药，过程繁琐且容易出错。这两年，世博家园养老院自主研发了配药系统，能实时监测老人的用药情况，并自动将配药信息发送给家属，方便的同时也保障了老人的用药安全。

“通过科技赋能，提升养老机构运营效率，优化养老机构的服务供给，这是上海建设智慧养老院的初衷。”上海市民政局养老服务处副处长李苏晋表示，上海将强化科技养老产品在养老机构中的应用推广，拓展更多智慧服务应用场景，畅通数据渠道、提升数据价值，打造更加专业、高效、丰富的智慧养老院集成生态，为其他城市提供探索经验。

服务更周到

适老化产品成为护理员好帮手

养老院开展智能化转型后，金杨养老院护理员陈菊秀感觉轻松不少。

在为96岁的钟健美老人清洗身体时，陈菊秀只要按下按钮，辅抱式移位机器人就会自动降下“手臂”和“脚撑”，将老人从轮椅上抱起，并转移到洗浴间。

这款由金杨养老院和科技企业共同开发的辅抱式移位机器人，很受护理员和老人欢迎。“帮下肢无力的老人挪身，很不容易。有一回，一个体重180斤的老人握着床上的护栏借力，护栏都拉断了也没起来。最后，4个护理员一起使劲儿，才把老人抬起来。”陈菊秀说，现在一个人就可以为老人挪身、清洗，省力气，风险也小。

金杨养老院所属的上海浦惠养老服务（集团）有限公司，目前管理着16家养老机构。“养老院智能化是管理和服务的必然需求。”公司党总支书记高万杰说，以金杨养老院为例，入住老人238名，而53名护理人员的平均年龄也在50岁左右。

“人手不足、护理员年龄偏大，是我们面临的难题。借用科技的力量，把繁琐、重复的工作交给智能化设备，护理员可以为老人提供更多个性化、精细化的服务，更好关切老人的精神需求。”高万杰说，公司以金杨养老院为试点开启智能化转型，形成了一套智能化、高效率的管理模式。

95岁的何君勉是智慧养老院最早一批入院老人之一。“现在护理员有更多时间陪我们聊天，服务更好了。”何君勉说，智能化改造后，床头摇铃变成了可视化的呼叫铃，联系护理员更方便。

考察了智慧养老院之后，原本不想住养老院的沈毅英，陪着老伴一起住了进来。“我老伴下肢瘫痪，又做过心脏搭桥手术，还有点糊涂。我自己也有高血压、糖尿病，一个人照看实在吃不消。”住进智慧养老院后，老伴得到了专业照护，沈毅英更轻松了。

智能避障轮椅、送餐机器人、下棋机器人……在智慧养老院，各式各样的适老化产品为老人和护理员带来了便利。“随着更多智能养老产品的研发、应用，养老院将朝着‘养老产业基地’的方向发展。”高万杰说。

提升有空间

需兼顾服务温度和运营成本

入住智慧养老院，费用贵不贵？

陈雪介绍，金杨养老院的床位费为每月1500元至1800元，伙食费为每月1100元，护理费则根据老人身体情况从每月1800元至2800元不等，平均费用约为每月5000元。

“这一价格在上海属于中等偏低水平。我们在升级为智慧养老院后，价格没有变化。”陈雪说。

从解决一张床，到满足文化娱乐、老年教育、医疗康养等多样化需求，发展智慧养老院是行业供给侧改革的必然方向之一。另一方面，不少入院老人和工作人员反映，智慧养老院的智能化程度还有待提升。

“现有设备的智能化程度，不能完全满足需求。比如陪聊机器人，通常是问答式的，无法实现情感交流。护理机器人的功能也较为单一，不能成为像护理员一样的多面手。”高万杰表示，养老院有意愿提供场景，助力科技企业进行产品技术迭代，但实际过程中仍会面临许多困难。

“智能设备的使用，要充分考虑老人的感受。”陈雪认为，人的柔性、温情服务在某些方面仍有不可替代性。一些老人和家属不愿过多接受机器设备的服务。让养老服务更有柔性、温情，应是养老院智慧化需要兼顾的方面。

智能化设备在研发、购买、维护等方面的较高成本，也阻碍着部分养老院的智慧化进程。据了解，世博家园养老院曾打算和一家企业联合开发全自动洗衣房系统，但测算研发成本后，只能放弃。“技术上可以实现，但回本至少要10年，我们很难承担。”袁熙婕坦言。

据介绍，在上海，申报入选“三年行动方案”的养老院，在智能化建设达标验收后，可获得政府部门最高50万元的一次性奖励。

“考虑到前期投入成本和后期运维费用，除了政府鼓励外，智慧养老院建设还需要更多科技企业和投资机构加入进来，激发多样化需求、提供更丰富服务，从而带动整个行业的发展。”袁熙婕说。