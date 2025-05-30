充电盒火眼金睛 “揪出”电动车隐患

在日常生活中，电动自行车是不少居民的代步工具。在城市平房居住区，电动自行车充电安全长期是居民忧心、社区关注的“老大难”问题。

近期，在北京市西城区西长安街街道的平房区，一款名为“小安”的电动自行车专用智能充电盒亮相。这款充电盒配有联网型充电检测设备，能够采集充电数据，“揪出”电池、充电器存在的安全隐患。自今年4月下旬首批安装以来，该款充电盒在短短10余天内成功发现9个充电安全隐患问题，成为社区管理的“智慧助手”。

北京西城区消防救援支队相关负责人介绍，飞线充电、室内充电、使用劣质充电器等高危行为屡禁不止，而平房区建筑密度高、通道狭窄，一旦发生火灾，后果不堪设想。

为破解这一难题，2024年12月，西长安街街道平安办委托技术单位研发了具备智能监测功能的充电设备。经过近半年的开发、测试与生产，今年4月下旬，首批联网型电动自行车充电检测设备率先在北新华街社区、义达里社区的平房院落“上岗”。

这款充电盒究竟有多“聪明”？它内置的网络电能计算模块不仅能让居民实时掌握每次充电量，还可精准监测充电器、电池的安全状况。同时，街道管理人员可通过后台系统对该充电盒使用情况进行动态评估，实现“居民自查+社区监管”的双重保障。

5月6日，这款充电盒提示充电异常。后台数据显示，西四南大街某电动自行车3日内充电4次，其中3次数据异常。该车充电电流高达3.1安（远超1安到2安的正常标准），充电功率达679瓦（正常值不超过350瓦）。街道平安办、社区工作人员与消防救援人员立即赶赴现场核查，发现该电动自行车电池存在多次插拔无法正常充电的问题。经检查，该电池疑似经过非法改装，持续使用极可能引发火灾。工作人员现场对车主进行了安全教育，要求其将电池尽快送检维修，及时消除隐患。

“以前总担心邻居充电不安全，现在有了智能充电盒，就像给胡同请来24小时‘安全卫士’。”北新华街社区居民李阿姨感慨道。截至5月13日，这款拥有火眼金睛的充电盒已累计发现9例疑似电动自行车电池安全隐患，高效精准的监测能力获得居民与社区工作者的一致认可。

“科技赋能让安全管理从‘被动应对’转向‘主动预防’。”西城区消防救援支队相关负责人说，他们下一步将联合社区持续扩大智能充电盒的覆盖范围，同时加强与公安、城管等部门的联动，严厉打击电动自行车违规改装行为。