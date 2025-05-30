以科教优势赋能湖北生物制造

生物制造是以生物体机能进行大规模物质加工与物质转化、为社会发展提供工业商品的新行业，是发展新质生产力和战略性新兴产业的重要方向。湖北要在推进科技创新和产业创新方面开拓进取，坚持传统产业转型升级与培育壮大新兴产业、未来产业齐头并进。

作为生物产业大省，湖北发展生物制造有基础、有条件、有路径，应立足省情努力打造生物制造创新高地。湖北大学作为地方高校，更应抢抓机遇、固本培新，为湖北生物产业开拓新的效益增长点，助力地方传统产业实现绿色转型。

塑造产业高地

近年来，生物学领域的技术突破，推动该学科出现跃迁式发展，促进研究成果从实验室走向应用与产业。

湖北高校生物学及相关学科实力强劲，为生物科技及基础人才的储备提供了坚实保障。武汉光谷生物城重点围绕生物医药、生物医学工程、生物农业、生物服务等领域，已聚集生物企业8259家，拥有核心专利10847个，大部分专利来自科研院所的实验室。湖北现有生物医药企业11.5万家，生物医药专利数量3.6452万个，其中武汉市生物医药企业4.208万家，生物医药专利数量1.9791万个。

湖北着力打造的五个万亿级产业中，大健康、现代农产品加工等产业与生物制造深度相关。生物制造通过利用酶和细胞工厂进行生物催化与转化，能够创造出新材料、新物质，且保障生产方式绿色低碳可持续发展。生物制造顺应未来制造业颠覆性变革新形势，正逐渐成为湖北生物产业发展的新增长点。

生物产业规模和创新基础为湖北生物制造的发展提供了广阔空间，而生物制造的颠覆性创新场景又为湖北生物产业的高质量发展提供了可能，同时也可以为湖北生物及相关化工、能源、纺织等产业绿色升级提供解决方案。

锻造新兴力量

湖北在生物产业创新发展方面具备良好基础，但在产业布局上，长期以生物医药和生物农业为主，缺乏生物制造相关学科支撑。

为破解这一难题，以湖北大学生物学为代表的传统学科，紧盯世界在合成生物学、生物制造等领域的最新动态，主动对接国家战略布局，深耕生物及相关产业。

湖北大学在人才、平台、科研上加大投入，积极求变转型，构筑以酶和细胞工厂为核心，服务生物医药、生物合成场景下的生物制造发展，在核酸编辑、酶改造、创新药物前体合成、高附加值化合物合成等领域深耕发力，大力发展合成生物学及生物制造相关底层技术，并致力于突破产业转化的瓶颈问题。

湖北大学生物学办学历史悠久，在动物学、植物学、微生物学等传统学科方向上有相应基础。当前，湖北大学生物学入选湖北省属高校一流学科重点建设学科，并依托相关实验室，打造了华中地区合成生物学高地，成立了湖北省合成生物学学会。湖北大学作为发起单位与头部企业共同牵头成立湖北省合成生物产业技术创新联合体，通过生物制造的底层创新，赋能湖北生物制造相关产业的发展，为湖北生物制造产业的未来发展注入新动力。

推动产学融合

未来湖北生物产业发展布局的调整，应有效服务于中国式现代化湖北实践的“五个功能定位”，构建以经济效益为核心驱动力、以社会效益为重要指标的生物制造创新发展新格局，通过优化资源分配、加强产学研用的深度融合，有力推进生物制造技术的研发与广泛应用。

为此，湖北应从两个维度着手制定专门针对生物制造产业的5—10年中长期发展规划：一方面，在生物制造的基石——底层生物技术升级、底盘生物及高附加值生物产品开发等领域，设立一系列以经济效益为导向的科研项目，并依托现有学科优势与国家级创新平台，进一步汇聚并培养该领域的顶尖人才及核心技术；另一方面，大力引进生物制造行业的领军企业，汇聚多方资源，反哺促进相关学科的建设与发展，从而进一步稳固并扩展生物制造的创新链。

湖北大学也将持续探索有组织的学科建设与科学研究，聚焦生物制造产业高质量发展，努力打造一流的生物催化与转化国家战略科技力量，全面服务合成生物上、中、下游产业，助力湖北打造中部生物制造产业高地。

（作者系湖北大学校长）