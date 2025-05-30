把好群众看病就医“价格关”（无影灯）

出院结算，长长的收费明细单里，有不少看不懂的花费；在A省做了个核磁，收费450元，到了B省，可能就变成了500多元，而且还可能有不同价格的材料费。这样的情况并不鲜见，也给群众带来了很多困惑和不便。

随着近期心血管系统类、神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）发布，截至目前，国家医保局已印发相关指南近30项，这意味着，全国医疗服务价格项目规范统一进入“快车道”。

医疗服务价格项目是医疗机构提供诊疗服务的计价单元，也就是大家所熟知的“诊查费”“护理费”“手术费”，以及各种检查检验费。医疗服务价格涉及14亿多人民群众、广大医务人员和医疗机构，既关乎医保统筹支出，也关系到人民群众的钱袋子。

长期以来，医疗服务价格实行各省份属地管理，由地方医药价格主管部门制定价格项目、确定价格水平，地区之间价格项目的数量、内涵、颗粒度差异都很大。项目数少的地区有四五千项，多的地区超两万项。有的同一个项目名，在不同的省份却有完全不同的服务内涵。这不仅增加了医疗机构计费负担，不利于医疗服务价格规范管理监督，也不适应异地就医直接结算等现实需求。不仅如此，不同的标准，也催生了很多不合理的收费项目，迫切需要统一收费标准，替群众看病就医把好“价格关”。

医疗服务收费长期存在的问题，要以改革来破解。2021年8月，八部门联合印发《深化医疗服务价格改革试点方案》，希冀以改革推动建立科学确定、动态调整的医疗服务价格形成机制，确保群众负担总体稳定、医保基金可承受、公立医疗机构健康发展可持续。

自去年以来，医保部门持续提速价格改革步伐，医疗服务价格项目立项指南成熟一批下发一批，规范落实一批。立项指南对存量价格项目进行系统性重塑，无论是项目名称、服务产出、价格构成，还是加收项、扩展项都更加准确，边界清晰。

增强医疗服务可及性和普惠性。聚焦群众多样化就医需求，医疗服务价格立项有了很多突破，比如，新设“航空医疗转运”价格项目，支持医疗机构为危重症患者提供跨地区紧急医疗服务；新设“上门服务费”“家庭病床建床费”“安宁疗护”等价格项目，以匹配人口老龄化的照护需求。

有效促进医疗服务质量提升。立项指南注重体现临床医务人员技术劳务价值，尤其对高难度技术给予更多的价格政策支持，探索对高级别医务人员实行适当差异化定价。这对保障医务人员合理收入，激发其工作积极性，提高服务能力和质量都将起到促进作用。

支持新技术最快应用于临床。脑机接口、人工心脏、质子放疗等多个“崭新”服务价格项目立项，意味着立项指南将为新技术新项目进入临床应用提供强有力支持，有利于创新技术进入医疗机构服务患者。

当然，立项指南仅仅是一项技术性的文件，要让指南发挥“把好价格关”的作用，还有赖于各地医保部门做好对新立项指南的落地执行，有赖于医疗机构的积极配合。去年，《放射检查类医疗服务价格项目立项指南（试行）》出台之后，各地对放射检查类医疗服务项目进行价格规范，目前已经有22个省份医保部门制定了具体的价格方案。其中，医院放射类检查中收费水平较高的PET/CT类检查价格明显下降。如安徽省PET/CT价格已从单部位5000元降至2500元，全身扫描也由6700元降至4980元，有效降低了患者负担。

保障人民健康，把好看病就医“价格关”需要协同发力。期待相关部门和单位从人民群众的健康需求出发，从医疗机构的可持续发展出发，积极落实指南，促进医疗机构依法依规合理收费，让医院收费更清楚，让患者付费更明白。

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 19 版）