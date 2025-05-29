新研究揭示日常进食通常不会引发过敏的机制

新华社耶路撒冷5月29日电（记者王卓伦 冯国芮）为什么我们日常进食通常不会引发过敏？以色列一项新研究揭示了相关免疫机制，该研究为理解食物过敏的发生机制提供了新路径。

以色列魏茨曼科学研究所的研究人员近日在英国《自然》杂志上发表论文介绍，免疫系统通常不会把食物视为外来入侵者，原因在于一种被称为“口服耐受”的免疫机制。他们借助动物实验发现，上述免疫机制的关键并非长期被认为起主导作用的树突状细胞，而是一类特殊的免疫细胞——RORγt细胞。

实验显示，剔除RORγt细胞向免疫系统“呈递”食物分子的功能后，小鼠迅速出现食物过敏反应。研究人员说，这意味着免疫系统内部的分工比此前认为的更加复杂，并非所有是否攻击外来物质的决定都由树突状细胞作出，还有其他“专业岗位”负责保障正常进食。

进一步研究发现，RORγt细胞和其他三种免疫细胞组成了一个细胞网络，通过协作来实现对正常食物的免疫耐受。而且，该网络还具备动态调节能力。当遇到与食物成分类似的病原体蛋白质时，免疫系统会暂停耐受机制，启动相关免疫细胞展开反击，待感染清除后再恢复耐受状态。

研究人员说，这种细胞网络使免疫系统能够分辨正常食物是友非敌，同时对感染保持警惕。该发现有助研究“口服耐受”机制障碍引发的相关疾病，推动食物过敏、乳糜泻等疾病的治疗。