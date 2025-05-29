蓝生脑科携手杉达学院打造“双师型”师资队伍

5月27日，上海杉达蓝生“双师型”人才科研课题立项评审会在蓝生脑科举行。此次评审会是双方自启动“双师型”师资队伍建设项目以来的首次科研课题联合评议，旨在提升兼职教师的教学、科研和临床实践能力，培育兼具临床能力与科研思维的应用型专业人才。

上海杉达学院国际医学技术学院院长徐燕、党总支书记丁俭、康复治疗系主任陈文华，蓝生脑科总经理刘轶永、副总裁叶文琴担任评审专家。来自蓝生脑科旗下天佑医院、蓝十字脑科医院、蓝生宏德医院的5名专业骨干携课题参与答辩，课题方向聚焦脑卒中危重患者救治、脑卒中患者并发症干预与康复治疗创新及人工智能开发等。

跨学科协作提升护理效能

脑卒中危重患者早期高压氧治疗提升了脑促醒成功率。高压氧舱内救治的并发症及不良事件干预、脑卒中患者肠内营养及跌倒干预等均是需要研究的重点。来自护理专业的3名技术骨干，通过PPT汇报与现场答辩，将临床难题转化为科研命题，展示课题设计的实践价值。

高压氧现已广泛应用于神经、呼吸、心脏等专科合作的危重症治疗与干预，但也存在耳道气压伤、气胸、氧中毒等临床风险。上海天佑医院总护士长张颖聚焦高压氧治疗舱内风险干预，提出利用“人工智能+多学科协作”模式，形成风险预测和干预模型，降低治疗相关并发症及不良事件的发生率。

脑卒中患者由于胃肠功能紊乱、吞咽障碍和应激高消耗，营养摄入减少，极易产生严重负氮平衡营养不良。上海蓝十字脑科医院护士长赵得梅重点关注脑卒中吞咽功能障碍患者肠内营养干预，拟通过构建本土化、标准化的MDT干预方案，改善脑卒中吞咽功能障碍患者的营养支持效果。

脑卒中患者由于运动功能障碍、认知功能下降及平衡能力减弱，发生反复跌倒的风险较一般老年人要高得多。上海蓝生宏德医院总护士长余凤玲认为，可以通过标准化的多团队协作防控路径，构建一套脑卒中住院患者跌倒风险防控清单，减少跌倒的发生率和中重度跌倒伤害发生率。

科研价值在于解决临床痛点

根据临床经验分析,脑卒中患者经过抢救存活后,约有50%至80%的概率会留下不同程度的残疾。其中上肢手功能障碍发病率占致残人群的65%～85%，严重影响患者的生活质量，也给家庭和社会带来沉重负担。来自康复专业的2名技术骨干紧贴临床需求痛点，展示了对治疗创新的思考。

脑机接口正经历从实验室到市场的跃迁，政策驱动、技术创新与场景扩展共同推动其进入爆发期。上海蓝十字脑科医院主管技师彭建文紧盯脑机接口在康复领域的运用，通过募集控制命令识别运动意图，形成特殊指令传导至外部设备，实现大脑对外部设备的控制，完成脑卒中患者手功能锻炼。

体外冲击波可直接作用于手部屈肌肌群，为脑卒中手部痉挛患者提供了一种全新的治疗方案。上海蓝生宏德医院主管康复治疗师赵艳艳建议打破侵入式治疗的局限性，联合体外冲击波治疗与常规治疗，并确定二者联合应用时的最佳参数，达到改善肌张力、提升手功能、提升自理能力的目标。

临床实践驱动医研结合

专家讲评环节，评审专家从项目选题、目标路径、应用潜力、预期效果等方面进行评估并提出问题和建议，充分论证项目的科学性、创新性、可行性，确保项目符合医院学科发展和学校教学需求。专家组一致认为，此次申报的课题体现了“问题从临床中来，成果到临床中去”的鲜明导向。

徐燕院长对5位“双师型”人才的充分准备和优异表现给予肯定。“好的医学科研课题往往来源于临床实践问题的发现与解决，而临床实践恰恰是蓝生脑科的优势。”杉达学院设有护理硕士专业学位点，护理学、康复医学均为上海市一流本科专业建设点，具有较强的师资力量。希望双方融合教学科研优势和临床实践优势，让教师参与临床实践，让护师、技师走进教室授课，推动临床问题转化为科研和教学课题。

“今年3月，蓝生脑科与杉达学院启动‘双师型’师资队伍建设项目，携手撬动医疗、教育、科研的协同创新。‘双师型’人才既是临床骨干，也是教学骨干，选题必须来自临床实践、着眼解决临床痛点，让病房成为研究的沃土，让课堂充满实践的温度。”评审组组长刘轶永讲道，双方将联合成立课题督导组，动态跟踪选题、开题、验收、结题，提供资源支持，激励成果转化，努力历练一支优秀的“双师型”队伍，打造出一批精品的医教合作项目。