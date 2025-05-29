继续下降！中国15岁及以上人群现在吸烟率为23.2%

新华社北京5月29日电（记者李恒）2024中国成人烟草调查结果显示，中国15岁及以上人群现在吸烟率为23.2%，继续呈现下降趋势，与2022年比，下降0.9个百分点，控烟工作取得积极成效。

这项调查结果是在29日由国家卫生健康委规划司和北京市卫生健康委主办的第38个世界无烟日暨《北京市控制吸烟条例》实施十周年现场活动上发布的，今年世界无烟日活动主题为“拒绝烟草诱惑，对第一支烟说不”。

近年来，我国控烟宣传覆盖面持续扩大，公众对烟草危害的认知明显提升。调查结果显示，63.9%的调查对象过去30天内看到过控烟信息。调查对象过去30天内在互联网上看到过控烟信息的比例为40.1%，与2022年比，上升了5.1个百分点。28.3%的调查对象知晓吸烟会引起肺癌、心脏病、中风和阳痿，与2022年比，上升了8.2个百分点。44.2%的调查对象知晓二手烟会引起肺癌、儿童肺部疾病和成人心脏病，与2022年比，上升了7.1个百分点。

根据调查结果，我国15岁及以上吸烟人群的戒烟率为22.6%，与2022年比，上升了0.2个百分点，年龄越大戒烟率越高。此外，无烟环境建设成效持续巩固，居民二手烟暴露率进一步下降。多部门协作推动控烟工作力度进一步加强，全社会支持控烟氛围日益浓厚。

该调查是由国家卫生健康委在全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团组织开展的，中国疾控中心承担国家层面的技术指导工作。该调查采用入户形式，由调查员通过面对面询问的方法进行数据采集，覆盖全国320个监测点（县、区、市、旗、团），调查过程采取了严格的质量控制措施，共计完成有效问卷199684份。