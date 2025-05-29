国家医保局要求核查药师违规“挂证”等情况

人民网北京5月29日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，近期，国家医保局对全国定点零售药店4月份以来的医保结算数据进行了筛查分析发现，部分药师姓名（对应同一身份证号）出现在多家定点零售药店的药品费用明细中，可能存在药师信息被假冒或药师“挂证”的违规情况，既威胁了人民群众用药安全和医保基金安全，也损害了正规注册药师的合法权益，共涉及24个省份、23997家定点零售药店、9563名药师。

为核查相关信息，保障参保人用药安全和医保基金安全，维护正规注册药师合法权益，国家医保局请相关定点零售药店及其药师、相关地区医保部门及时配合开展以下工作。

一是请相关药师立即开展自查，如是在不知情的情况下，被定点零售药店假冒信息或“挂证”的，要及时收集相关材料，主动联系当地医保部门说明情况。要严格遵守相关法律法规、职业道德准则，依法执业、珍视声誉，坚决杜绝“挂证”行为。

二是请相关定点零售药店全面检查本单位药师配备、岗位职责履行等情况。对于存在的问题，要制定切实可行的整改措施，明确整改责任人和整改期限，加强国家医保信息服务平台中药师信息动态维护，规范药师岗位职责，确保问题及时得到整改。

三是请相关医保部门对统筹区内可能存在药师被假冒或“挂证”的定点零售药店进行认真核查。省级医保部门于2025年6月30日前向国家医保局上报核查结果。对检查中发现的问题，要依法依规分类处理。对查实存在药师被假冒或“挂证”或未按规定提供药学服务等违规行为的定点零售药店，视情节轻重给予约谈、限期整改、暂停医保服务协议、解除医保服务协议等处理；对涉及违反药品经营管理有关规定的，移送药品监督管理部门处理；对涉及违法犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

按照《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》规定，定点零售药店应至少配备1名取得执业药师资格证书或具有药学、临床药学、中药学专业技术资格证书的药师，且注册地在该定点零售药店所在地。药师须签订1年以上劳动合同且在合同期内，确保为参保人员提供持续稳定的药学服务。驻店药师应在职在岗，不得挂名、兼职，营业时间内必须有药师提供药学服务，保障参保人员用药安全、合理、有效。