全国227个统筹区实现医保个账跨省共济

新华社北京5月22日电（记者徐鹏航、彭韵佳）记者22日从国家医保局获悉，截至5月8日，21个省份和新疆生产建设兵团的227个统筹区已开通医保钱包，实现跨省共济。

医保钱包是国家医保服务平台App的一项功能，也是实现近亲属医保个人账户共济的一种方式。使用医保钱包转账功能，个人可将本人医保个人账户或医保钱包中的资金转账至近亲属医保钱包中，供其用于就医购药费用结算、居民医保个人缴费等。

据悉，河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、新疆21个省份和新疆生产建设兵团的227个统筹区已开通医保钱包，其中河北、安徽、山东、河南、湖北、广西、四川、西藏、甘肃、新疆和新疆生产建设兵团11个省级医保部门在全域范围内全面开通医保钱包。河北、安徽、广西、西藏、甘肃、黑龙江6个省份已开通医保钱包使用地变更功能。

截至5月8日已开通医保个账跨省共济的统筹区。（国家医保局官网截图）

去年12月，国家医保局在江苏苏州正式启动全国医保个人账户跨省共济，职工医保个人账户可以跨省用于本人近亲属缴纳居民医保和支付医疗费用。国家医保局表示，接下来将全力推动其他地区开通，持续优化相关业务流程。