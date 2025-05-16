养生面包走红，新中式烘焙香在哪里？（健谈）

新中式的风吹进烘焙界了！

不久前，扬州市中医院食堂推出多款药膳面包，上市首日，千余个面包1小时内就售罄；天津中医药大学第一附属医院南院区门诊大厅有个“药食坊”，里面的荷叶消暑包、黄芪养生包、麦冬吐司等，颇受年轻人喜爱；贵州医科大学附属医院“贵医食堂”售卖起兼具地方和医院双重特色的“折耳根面包”……最近，不少医院推出的养生面包走红，成为备受年轻人青睐的“网红食品”。

“八珍司康”“碱水四神膏”“补益资生包”“甘麦大枣包”“素食二冬包”“七宝美髯膏”……以扬州市中医院推出的面包为例，仔细打量不难发现，党参、茯苓、当归等中药材赫然列在原料表中，这正是医院医疗团队与营养专家历时半年钻研的创新成果。这些药膳面包的配方均源自《本草纲目》《金匮要略》等经典古方，通过巧妙配伍并结合现代烘焙工艺进行改良，既保留了面包松软可口的特点，又兼具补气养血、滋生养肝等调理功效。

古人讲“上工治未病”，养生面包的出现，正是中医药“药食同源”理念的现代诠释——“寓医于食”，既享口福，又得养生。这种转变折射出当代年轻人健康理念的升级：从被动治疗转向主动预防，将中医药“治未病”的理念融入日常生活。

当然，中医药的“跨界”从来不是简单混搭。在“中药+食品”的探索中，需要精准拿捏风味与功效之间的平衡——过分强调功效容易劝退味蕾，一味追求口感又会失去养生本意。正如那句话“良药不必苦口”，新中式烘焙正用现代食品工艺解答这道古老命题：既要留住有效成分，又要创造美味体验。这种平衡的艺术，恰是中医药与时俱进的生动注脚。

事实上，从养生茶饮到药膳糕点，再到中药面包，越来越多的中医药养生产品走出医院、走向市场。而从更宽的视野看，新中式烘焙的流行，只是新中式潮流里的一朵浪花——近年来，从服饰到妆容，从家装到餐饮，新中式的风吹到了各行各业，融入中国元素的设计越来越受欢迎。这背后，既是当代年轻人传统文化的血脉觉醒，也展现了传统与现代融合的无限可能。中医药文化作为中华文明的瑰宝，其“天人合一”“阴阳调和”的哲学，与当代年轻人追求自然、崇尚平衡的生活理念天然契合。当年轻人排队购买医院面包、追捧新中式点心时，他们实际上是在用消费行为表达对品质生活的向往和对传统文化的认同。

要让“中医药+”真正飞入寻常百姓家，还需更多创新探索。养生面包的走红表明，中药经典古方绝非束之高阁的历史遗产，而是活生生的、仍在发挥作用的瑰宝，如何让更多中药经典古方焕发新生、满足现代人的需求？怎样在产品研发上精益求精，让“中医药+餐饮”实现安全有效又好吃？怎样建立标准化生产体系，确保“养生食品”名副其实？如何让消费者正确认识中医药餐饮创新产品的养生功效，别被过分夸大或不实信息误导？回答好这些问题，才能让“中医药+”产业走得更稳更远。

一杯乌梅汤，半块茯苓饼，吃下去的是滋味，沉淀下的是文化。未来，期待更多“中医药+”创新服务走进生活，让岐黄之术真正融入百姓日常。