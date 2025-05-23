全国托育服务质量提升行动启动
本报北京电（记者王美华）国家卫生健康委、中国计生协近日启动全国托育服务质量提升行动（2025—2027年）（以下简称“行动”）。行动主要目标是到2027年底，托育服务规范化水平显著提升，托育服务机构管理制度进一步健全，托育服务机构备案率明显提高，医育结合深度推进，托育服务质量不断提高。
根据通知，行动将推动托育服务机构全面落实登记备案、人员管理、保育照护、营养喂养、消防安全、监督管理等标准规范，加强机构专业化、规范化建设。充分发挥托育综合服务中心示范带动作用，增强人员实训、养育指导、课程研发等功能，指导提升辖区内托育服务整体水平。
行动明确，鼓励基层医疗卫生机构、妇幼保健机构结合职责，面向辖区内托育服务机构开展订单签约，提供儿童保健、膳食营养、0—36个月儿童中医药健康管理等服务。妇幼保健机构加强对托育机构卫生保健的业务指导，疾病预防控制部门指导托育机构落实疾病防控责任。
行动要求，建立健全托育服务跨部门综合监管机制，加强对托育服务机构常态化监管，积极探索联合执法检查、问题隐患动态整治、数字化智慧化监管以及信用管理“黑名单”等行之有效的监管机制和方式，坚决守牢安全底线。