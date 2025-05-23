乘地铁扶梯，习惯该改啦！

北京部分地铁扶梯上出现“小脚印”，提醒乘客可并排站立；上海地铁在扶梯乘梯须知中明确：禁止行走或者奔跑；四川成都地铁专门回应网友，不提倡“左行右立”，建议乘坐扶梯时保持静立……多地地铁运营公司接连发出倡议或提示：不提倡“左行右立”，并大力宣传，引导乘客在乘梯时站稳扶好。

“左行右立”，指的是搭乘扶手电梯时靠右站，将左边一侧空间留给赶路的乘客或作为紧急情况通道。作为广受认可的国际惯例，这一做法被国内很多城市引进，人们习以为常。

从礼让通道到安全静立，改变何以发生？在采访中，多家地铁运营公司将原因指向一个关键词——安全。

从自动扶梯特点看，《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899—2011）中注明，自动扶梯是带有循环运行梯级，用于向上或向下倾斜运输乘客的固定电力驱动设备。“即使在非运行状态下，自动扶梯也不建议当作固定楼梯使用。”北京地铁集团有关负责人解释，由于自动扶梯的梯级高度往往高于一般楼梯，乘客在运行的自动扶梯上行走，容易发生踩空、摔倒等情况，为了乘梯安全，建议在扶梯上站稳扶好。成都地铁集团有关负责人提醒，如果乘客确有急需，建议选择步梯通行。

从设备维护看，“经过长时间实践，我们发现，长期‘左行右立’会导致自动扶梯右侧滚轮磨损量高于左侧，并因单侧静态与对侧动态的复合应力，对梯级链条施加不对称载荷，使两侧不同步拉长，降低乘坐舒适性，提高维护成本，增加安全隐患。”有关专家解释。

从运行速度看，有专家分析，相较于商场内的扶梯，地铁自动扶梯的运行速度更快，在扶梯上行走或奔跑，摔倒风险更大。

而且随着地铁客流量不断增加，在高峰时段，自动扶梯的通行压力增大，并排站立能提高自动扶梯有效载客面积利用率。

改变既有习惯、重塑文明认知非一时之功，安全出行新习惯的养成，有赖于持续的宣传引导。不少地方正多措并举强化引导。

在北京，为进一步确保乘客出行安全，地铁自动扶梯旁设有乘梯须知，须知中包含拉住小孩、握扶手带、禁止手推车等图示以及“面向扶梯运行方向顺序站立，并扶好扶手带”的文字提示，并且伴有“站稳扶好”语音提示。北京地铁还陆续开展自动扶梯梯级外观处理和喷漆试点工作，使梯级边沿的黄色警示线更加醒目，并在13号线西直门、2号线北京站等车站试点喷涂黄色脚印，旨在引导乘客站在黄色警示线内乘梯。

在上海，根据电梯安全管理办法的要求，新版地铁公共安全宣传片中明确强调“扶梯上禁止行走和奔跑”。“从在宣传片中剔除‘左行右立’到在乘梯须知中明确禁止行走或奔跑，10多年来，我们一直在进行安全教育。”上海申通地铁集团有关负责人表示，未来还将持续落实《上海市电梯安全管理办法》的相关要求，进一步做好安全宣传，塑造站稳扶好的习惯。

业内人士表示，为有效改变乘梯习惯，建议通过广播、屏幕、海报等多种渠道，广泛宣传“左行右立”的安全风险和并排站立的优势。同时定期开展“安全乘梯宣传周”活动，通过现场讲解、互动体验、安全演示等形式集中普及自动扶梯安全知识，加大宣传力度。此外，对于违反规定的乘客，工作人员要加强劝阻和引导，降低乘梯安全风险。

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 11 版）