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人民优选来了

@爱吃樱桃的你 专家教你选樱桃啦

陈子源

2025年05月22日09:02 来源：人民网

色泽艳丽、果香浓郁、饱满多汁……樱桃不仅长相喜人，而且美味可口、营养丰富，深受人们青睐。又是一年樱桃季，如何挑选樱桃不“踩雷”？每日最多吃多少樱桃？哪些人群应该少吃？

人民优选来了——

本期指导专家：西北农林科技大学园艺学院教授、陕西省现代樱桃产业技术体系首席专家蔡宇良

(责编：王连香、吕骞)




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