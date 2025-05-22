云南大理，洱海臂弯。5月18日，2025年澜沧江—湄公河合作大理马拉松开跑。赛道上，“颖战百马”跑团破二方队扛着旗子，引人注目。他们的目标，是在两小时内跑完半程马拉松。

“颖”是指赵俊颖，当地跑友圈的名人。2022年，他挑战完成“百日全马”——在108天的时间里，每天跑完一个全程马拉松的距离即42.195公里。赵俊颖将挑战地点选在大理洱海生态廊道——没有机动车驶入，植被多、氧气含量高，场地条件好；靠近市区、交通便利，而且免费开放，感兴趣的跑友随时可以加入一起跑。每天清晨6点半开跑，从最开始的三五好友陪跑，到越来越多陌生人加入。在这场“百日全马”挑战中，陪跑者累计破万人，法国人小森实现了人生首次马拉松距离长跑，大理市民张子荣跟着赵俊颖完成了“百日半马”……

2023年，不少跑友找到赵俊颖，希望活动继续开展。于是，“颖战百马”跑团每天跑一场半程马拉松，连续跑了100天。大伙儿从早春跑进盛夏，成为洱海边的一道风景，年复一年。“跟着队伍跑，心里会轻松一些，大家互相鼓励，比较容易坚持。”在赵俊颖看来，跑团的意义在于这份同甘共苦的情谊、一起努力的动力。

有人跑得快、有人跑得慢，如何协调？团队设置了配速员：以稳定的“4分配”“5分配”和“6分配”举旗行进，分别对应竞赛组、专业组和大众组。“跑半马、10公里都行，量力而行。”赵俊颖说，跑友的心理压力小了，热情更高了。跑前热身、跑后拉伸，这些环节一个都不能少。不到20人的志愿者团队分工明确：有人整理跑量数据，有人用镜头记录大家的精彩瞬间，还有人等在补给站，给跑友们提供各项支持。

10多年前赵俊颖开始跑步时，体重101公斤，如今身体更健康，“是跑步改变了我的生活，我希望让更多人一起享受美好生活。”

“破二方队，标准完赛！”旗子飘过半马终点线。从一个人的挑战到一群人的坚持，奔跑在洱海之畔，一路上欢声笑语不断。

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 15 版）