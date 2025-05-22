动听的歌曲、新颖的动作、欢快的舞姿……近日在贵州省安顺市，跳操达人黄润五编创的新健身操正式发布，吸引了很多健身爱好者。

“我们喜欢跟着他一起跳操，主打健康、快乐和自信！”刘宁来自青海西宁，7年前开始跟着黄润五跳健身操，如今她已在西宁组建了16支健身操团队，这次特意带队员来贵州学习新操。

61岁的黄润五曾是一名军人，爱好健身。转业后，他经常陪家人到广场上跳操。他发现，很多练习者的动作不规范，锻炼效果并不理想。结合自己的训练经历，他常常为广场上的健身操队伍示范动作。一来二去，跟着黄润五学健身操的人越来越多，健身操团队也渐成规模。

这些年，黄润五不断琢磨如何改良健身操，要节奏明快，还要容易上手，“动作编排、音乐挑选、视频制作……都是我爱研究的内容，虽然累但很有乐趣。”

2010年，黄润五发布了第一套健身操，融合了体操、舞蹈等多种元素，能有针对性地锻炼身体各部位。健身操队成员表示，跳完一套操，有种大汗淋漓的畅快。健身操在当地推出后备受好评，黄润五发到社交媒体上，得到不少跳操爱好者的认可。

山西侯马、山东潍坊、浙江金华、广东深圳、广西北海……15年来，黄润五到很多地方交流健身心得，编创了27套健身操，带出了近2000支健身操团队。

2019年起，黄润五开始在快手上直播，每天开播3小时，记录自己的健身生活，分享中老年人健身技巧。几年间，他收获了80万名粉丝，带动很多人爱上跳操。

68岁的张莉薇退休后在快手直播间跟着黄润五练习健身操。“每天坚持运动，我身体更硬朗了，心情也更愉悦了，身边亲友都说我越来越年轻啦！”

借助短视频平台，更多人看到了中老年人的动感生活。“我希望，带大家动起来，收获健康和快乐。”黄润五说，“跳一跳，跟健康说嗨嗨，跟烦恼说拜拜！”

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 15 版）