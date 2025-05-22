这里有趟“520”路婚庆公交车

最近这段时间，在安徽歙县，“520”路婚庆主题公交车再次启程，开启“甜蜜之旅”。

主题公交车车身以粉色为主色，贴有“新婚快乐”等祝福语。车厢内以红色为主色调，“囍”字挂件、当地特色非遗鱼灯，营造出浓浓的喜庆氛围。

5月10日8时58分，新郎洪学志登上这辆“520”路婚庆公交车，迎娶新娘。“租车费、装扮费加起来1500余元，按传统方式租赁车队的话，至少要1万元。”洪学志说，今年初筹备婚礼时，看到县里开通婚庆主题公交车，觉得非常新颖有趣，第一时间就进行了预订。

接亲回程的路上，这辆喜庆的公交车吸引不少市民拍照。“用新能源公交车当婚车，环保、低碳，也更符合当下的生活理念。”新娘余姣姣说，婚礼的喜糖包装盒，她选择了木质环保材料，“木质喜糖包装盒不仅漂亮，也可以当摆件。”

自今年2月开通以来，这辆“幸福巴士”成为当地一道浪漫的风景线。歙县城市公共交通有限公司副经理王琪介绍，今年初与歙县文明办联合推出婚庆主题公交车，已形成标准化服务体系——提供2—4小时专属用车时段，支持个性化路线规划，配备专业驾驶团队，“‘520’路婚庆公交车，可将婚礼交通成本压缩至原来的1/5左右，既简约浪漫又文明环保。”王琪说。

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 10 版）