在无声的世界里放声歌唱

5月7日，广西桂林市聋哑学校排练室内，一群听障儿童正进行日常训练。“起！”指挥棒在空中画出一个感叹号，合唱团负责人李博张大了嘴巴，用夸张的表情、灵活的肢体语言调动孩子们的情绪。“嗯、啊、哦……”不同的声部响彻排练室。

“教听障儿童唱歌，不是件容易的事，我们已经坚持了10多年。”李博说，“最让人难忘的，是今年1月，合唱团在漓江歌剧院进行了第一次专场演出。”当时，在李博的指挥下，15个孩子组成不同声部倾情献唱，40分钟的演出结束时，很多观众已泪流满面。

2013年的一天，从事文艺工作的李博和张咏走在街头，人群里传来一声“啊”的呐喊。李博说：“声音的源头是一位听障人士，那一声没引起太多人的注意，但对我们来说，仿佛是世界上最美好、最纯粹的声音。”两人一合计，决定到聋哑学校里采集一些歌声，放进自己的音乐里。

李博和张咏来到广西百色市凌云县特殊学校，两人一边比划着刚学的手语，一边用真诚的眼神鼓励孩子们发声，可多数孩子见着他俩就躲。“孩子们可能和陌生人接触比较少，有些害怕。”李博说，“孩子们虽然生活在无声的世界里，但我们希望他们能勇敢地放声歌唱。”他们想成立一个无声合唱团，教孩子们学唱歌，鼓励他们在音乐中收获自信与成长。

2014年，无声合唱团成立。

听不到声音，怎么发声？训练时，有孩子主动提出，让李博将手放在他们的喉咙处，以便更好地矫正发音。“他们虽然听不见，不太会表达，但有时比我们更有办法。”李博说。

孩子们对声音的理解给了李博和张咏启发：声音的本质是振动，他们让孩子们把脸贴在板材上，手指叩击，感受声音的变化；让孩子们把手放在伙伴的腹部，感受发声时人体的振动；用乐器的节拍校准器把声调可视化，辅助孩子们发出不同的音调……

历经3年多的训练，2017年，无声合唱团在凌云县礼堂第一次登台演出。“演出虽然只有短短一分钟，却为孩子们叩开了一扇勇气的大门。”张咏说。

从不敢发声，到1分钟的表演，再到40分钟的专场演出，无声合唱团感动了很多人。李博说：“我们所做的不过是播下一颗爱的种子，希望它能长成参天大树。”

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 06 版）