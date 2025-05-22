潜心研究风湿诊疗方案（讲述·一辈子一件事）

张烜（右）指导学生开展研究。

北京医院供图

张烜（右一）查看患者片子。

健康时报记者 牛宏超摄

人物小传

张烜，1969年生，江苏淮安人，风湿免疫科专家，北京医院副院长，中国医学科学院学术委员会委员兼临床免疫中心主任，30余年坚守风湿免疫临床一线，带领团队成功救治逾10万例疑难危重风湿病患者，研发靶向免疫治疗风湿病新技术，参与制定首部中西医治疗类风湿国际指南。

一大早，张烜的身影出现在北京医院风湿免疫科的门诊长廊。周二是他的出诊日，他总要早到一些。“要让患者来到诊室时，第一眼就能看见我。”这个朴素的信念，支撑着他走过1万多个晨昏。

坚守风湿免疫临床一线三十余载，从系统性红斑狼疮患者脏器衰竭的绝望，到类风湿关节炎患者蜷曲变形的双手，张烜目睹过太多生命在免疫系统失控中凋零，为患者驱散病痛的阴霾成为他坚守的信念。

久久为功，他以精湛医术带领团队成功救治逾10万例疑难危重风湿病患者，牵头研究确立了中西药联合治疗风湿病的方案，研发出靶向免疫治疗风湿病新技术，助力我国风湿病诊疗达到国际先进水平。这不仅是医学的攻坚，更是医者仁心的坚守。

探索风湿免疫领域空白

“让患者能‘站’着出院，是我一直努力做的事情”

在北京医院风湿免疫科的诊室外，坐着轮椅、拄着拐杖的患者不在少数。“让患者能‘站’着出院，是我一直努力做的事情。”张烜说。

“今天有位白塞病脑病患者来复诊。8年前，她第一次来就诊时因脑瘫坐在轮椅上，两个人扶着都站不起来；如今她不仅能站立，还能正常行走，甚至爬山。”谈及这名接近康复的患者，张烜脸上透着几分柔和，“这个过程很不容易，能熬过来的都很勇敢。”

找张烜问诊的患者，大多是来自全国各地的疑难杂症患者，可以说，张烜的这间小小诊室，承载了他们的希望。

“有时候，压倒患者的不只是疾病本身，还有那种难以忍受的痛苦。”张烜说，风湿病并不是某一种病，而是包括类风湿关节炎、强直性脊柱炎、红斑狼疮、干燥综合征等在内的200多种病的统称，这样的患者在中国有上亿人。

1994年，博士毕业后，张烜开始住院医师轮转培训。当同期住院医师纷纷涌向心内科、消化科等热门专科时，张烜的目光却定格在相对冷门的风湿免疫科。

“年少气盛，总想着去解决别人解决不了的问题。”张烜说，彼时，我国风湿免疫领域的医学研究还存在大片空白，“一到休息时间，我就去借书、借病例，最多的时候一天借十几本，通过研读分析，尽可能丰富自己的知识面。”

“我们能等，但患者等不起啊！特别是了解到很多重症患者变卖了家里所有前来求医，心里很不是滋味。”30多年来，面对患者，张烜保持深切的关爱之情和换位思考的意识。有一次查房，他看到患者家属蹲在楼梯间啃冷馒头，当即把身上所有的钱甚至兜里的硬币都掏了出来，“想着能帮一点是一点吧”。

为了解除患者的“痛”，张烜不曾停歇。“风湿免疫病都是慢病，有些患者我已经长期随诊二三十年，很多人都是从‘抬着进来’到‘走着出去’，那种成就感是最纯粹的，是任何东西都换不来的。”张烜说。

“还有什么问题不清楚的吗？”门诊中，几乎每名患者临走前，张烜都会确认再三，“不能让患者带着疑虑离开，我少休息一会儿，就能给患者更多帮助。”

为患者找到更多治疗的可能

“医学研究的突破，应该源于重要的临床需求”

“实在是太贵了，我们真的用不起啊！”这是张烜听过最多的一句话。过去，治疗类风湿关节炎的生物制剂一个月要好几万元。后来即使降到一个月几千元，许多家庭也难以负担。

面对高昂的药品价格，张烜希望能为患者找到更多治疗的可能。“使用雷公藤的中药复方，每月只需要四五十元，但都是基于临床医生个体用药经验，缺乏高循证等级临床研究证据。”张烜说。

2010年，张烜牵头开展了雷公藤联合治疗类风湿关节炎的系列临床研究。十二年如一日，其间克服了种种困难，也不乏不理解的声音。张烜说：“有人说我们在做一件‘呆事’——太便宜的中药，没有人愿意做，没有经费支持，还要用工资收入填补。”

可张烜从没想过放弃。除夕夜，团队还在讨论研究进展；团队里所有人都知道，科研的不确定因素很多，即使努力也不一定有理想的结果，但没有一个人退出。“这是一件平凡但是有利于患者的事，我们必须坚持。”张烜说，“如果找到可推广的新方案，我国类风湿关节炎患者每年能节省很多药费，不少家庭就不至于因病致贫、返贫。”

这件“呆事”终于在12年后有了回响。团队用高级别循证医学证据证实：中西医联合治疗类风湿关节炎的方案治疗效果比国际经典方案更好，而且没有增加额外副作用。研究成果刊登在《风湿病年鉴》等国际权威杂志上，受到广泛关注。

“医学研究的突破，应该源于重要的临床需求。”张烜说。

近些年，他又投入了另一项研究：“哪些患者可以减少药量，哪些可以安全停止用药？”

很多人认为，风湿免疫病患者需要终身服药，但张烜不这么认为。“该减少就要减少，能停下就要停下，某些情况下不必要的药物使用带来的伤害更大。”

2016年，他从系统性红斑狼疮“减药停药”这个临床痛点入手，开启临床研究。经过不懈努力，这项研究结果建立了稳定期红斑狼疮减停药策略。有的患者经过多年来的系统随诊治疗，已实现停药多年未复发；有的患者因为及时正确减停药，最大限度避免了激素的副作用。张烜说：“这些临床研究成果，比任何荣誉都更有分量。”

制定中西医治疗类风湿国际指南

“要让中国的风湿免疫治疗方案登上国际舞台”

从博士毕业后从事风湿免疫临床工作算起，张烜深耕风湿免疫领域30余年，在中国风湿病学领域收获了丰硕的成果和良好的口碑。

“成绩不完全属于我个人，而是来自于一代代前辈和同行的托举。”张烜说，风湿免疫前辈唐福林教授上世纪80年代去国外做访问学者时，不仅省吃俭用，回国时还用身上所有的外币买了实验室检测仪器，“老一辈医学工作者的这种情怀潜移默化地影响着我，提醒我要跳出‘小我’，更多地考虑学科发展和我国风湿病整体诊治水平的提升。”

2000年1月，张烜到国外做访问学者。一些老前辈嘱咐他：“科学无国界，但是科学家有祖国。无论走得多远，永远要记得，你的根在这里。”海外的经历，让张烜得以更加切实地对中西医治疗方案进行比较，看到了我国在风湿病原创研究方面有一定的发展空间。他想：“一定要让中国的风湿免疫治疗方案登上国际舞台。”

这些年来，张烜和一些国际专家一道，经过系统评价、证据整合分级和反复讨论，共同制定了首部中西医治疗类风湿国际指南。凭借这股劲，他带领团队取得了一系列国际领先的原创性成果：发现和鉴定风湿病致病和炎症风暴新型关键靶点和机制；研发出全新的诊断标志物，提高风湿病早诊率……

“我们所做的工作不仅带动了中国风湿免疫疾病的诊疗发展，还影响了很多国外专家对中国诊疗的认知。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校医学中心主任来向我们‘取经’，请教如何治疗严重消化道受累的狼疮患者。美国约翰霍普金斯医学院风湿科集体组织学习我们的最新研究成果……这样的例子还有很多。”张烜说。

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 06 版）