5月20日，伊利集团在香港举办全球新品发布会，推出金领冠珍护铂金、金领冠托菲儿敏益、金领冠托菲儿敏初三款婴幼儿配方奶粉新品。发布会现场，伊利旗下婴幼儿配方奶粉品牌“金领冠”与香港最大的健康零售连锁品牌万宁达成战略合作，将全面进入香港200余家万宁门店及线上销售，正式登陆香港市场，标志着伊利婴幼儿营养品业务国际化进程进一步提速。

会上，伊利全球母婴营养研究中心联合权威专家编制的《2025母乳研究关键成果集萃》首次发布，13项前沿研究成果集中亮相。

伊利集团副总裁张轶鹏，伊利集团总裁助理、伊利全球母婴营养研究中心负责人司徒文佑，万宁婴儿护理部门总监刘碧凤，新西兰皇家科学院院士Paul Moughan，法国欧陆科技集团中国区总裁吴志军，德国基伊埃集团(GEA)营养配方粉全球应用总监Barry Cole，伊利大洋洲创新中心负责人Philip Wescombe，以及来自国内外的科研专家、合作伙伴等百余位嘉宾出席。

张轶鹏在致辞中表示：“伊利始终坚持‘品质为本、创新为核、国际化为翼’的发展理念，希望以香港为国际窗口，与全球伙伴一同把握时代机遇，携手共进，为全球消费者持续提供营养、健康、美味的优质产品。”

依托世界级研发平台 发布母乳研究成果

伊利始终秉持“不创新，无未来”的发展理念，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲建立了15个创新中心，形成覆盖全球的协同研发网络，聚焦精准营养、生命科学、功能食品等领域，不断推动科研突破。

依托母乳研究的深厚积淀，伊利已掌握逾1000万个母乳成分数据，完成290余项发明专利布局，并将十大核心配方专利应用于金领冠系列产品中。

在发布会上，司徒文佑系统阐释了伊利“四位一体”的母乳研究战略，并发布最新“HMOs+”生态研究成果。伊利在HMO领域产业化优势突出，已获得28项发明专利授权，助力科研成果向产业应用加速转化。

《2025母乳研究关键成果集萃》也在现场首次发布，该成果集由中国工程院院士及来自北京大学、清华大学等知名高校的专家组成编委会，系统呈现了包括精准解析中国母乳氨基酸组成、揭示母乳低聚糖与婴儿肠道菌群关系在内的13项重大研究成果。

新西兰皇家科学院院士Paul Moughan表示：“我们与伊利的合作已持续十年，对其科研严谨性与持续创新力印象深刻。伊利在营养健康领域的投入，不仅提升了产品竞争力，也推动了全球母婴营养的研究进程。”

汇聚世界级优质资源 品质达到国际领先标准

为了汇聚全球最优资源，伊利已在中国及荷兰、新西兰、澳大利亚等地布局了81个生产基地，构建涵盖奶源、原料、设备、质控等环节的全链条高标准供应体系，与来自39个国家的2000多家供应商建立深度合作。

本次在港上市的金领冠珍护铂金婴幼儿配方奶粉，由位于内蒙古呼和浩特的“伊利健康谷”奶粉全球智造标杆基地生产。该基地汇聚德国、英国、美国、法国、荷兰、丹麦、瑞士、芬兰等十余个国家、50多个国际顶尖供应商的先进设备与技术，是目前全球单体规模、技术应用、数智化程度全球领先的奶粉生产基地。

金领冠珍护铂金采用100%鲜活A2生牛乳，更亲和宝宝肠道，采用“2小时鲜活生牛乳一次成粉”工艺锁留营养活性；构建“90种全面营养”科学营养体系，更好满足宝宝在自护能力、认知发育、肠道健康与消化吸收方面的需求。

德国基伊埃集团是全球领先的工艺设备和解决方案提供商，该公司营养配方粉全球应用总监Barry Cole表示：“我们与伊利的合作已有25年，共同打造多座全球标杆智造工厂，始终以最高标准确保产品品质。”

法国欧陆科技集团中国区总裁吴志军指出：“我们联合全球多地实验室，对金领冠产品进行了覆盖营养、安全、微生物等多维度指标的300多项严格检测，所有结果均达到国际领先标准。”

新品发布会上，伊利大洋洲创新中心负责人Dr. Philip Wescombe还发布了两款由新西兰生产的特殊医学用途婴幼儿配方奶粉——金领冠托菲儿敏益、金领冠托菲儿敏初，进一步完善针对特殊营养需求婴幼儿的专业产品矩阵。

拓展世界级市场网络，全面登陆香港市场

随着健康消费趋势加速演进，伊利积极拓展海外市场，产品已进入全球60多个国家和地区，覆盖五大洲。2024年，伊利实现营业总收入1157.8亿元，奶粉及奶制品营收296.75亿元，同比增长7.53%，婴幼儿奶粉海外业务更实现了68%的高增长。

香港作为国际化枢纽，是连接中国与世界的重要桥梁。会上，伊利与万宁签署战略合作协议，伊利金领冠首批产品珍护铂金将全面进入香港200余家万宁门店及线上销售。万宁婴儿护理部门总监刘碧凤表示：“凭借科研实力、品牌影响力和产品质量，伊利‘金领冠’成为首个入驻万宁的国产婴配粉品牌。万宁和伊利都将消费者的健康放在首位，都追求卓越的产品品质与专业的服务体验，共同的价值追求为双方的长远合作奠定了基础。”

随着国际化布局不断深入，伊利将坚定不移地朝着“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”的愿景迈进，携手全球产业链伙伴并肩前行，共同拓展健康产业版图，让全球消费者共享健康美好生活。