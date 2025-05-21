君乐宝与西诺迪斯达成战略合作 推出蔻曼纯净稀奶油

5月20日，第27届中国国际焙烤展在上海召开。期间，君乐宝乳业集团与法国颂味佳集团旗下西诺迪斯正式达成战略合作，携手推出蔻曼纯净稀奶油。此次合作是双方推动中国高端稀奶油本土化的重要里程碑，为广大专业用户和消费者提供了健康、纯净的国产奶油选择，激活烘焙、餐饮等消费场景的创新潜能。

强强联合 推出稀奶油国产新标杆

西诺迪斯深耕中国餐饮市场多年，以700余款高品质产品及覆盖全国的供应链体系获得行业认可。合作前，西诺迪斯全面考察多家乳企，最终选择君乐宝，正是基于其在奶源、研发、生产及品控的全方位优势，及双方对品质与创新的追求高度契合。

君乐宝作为中国奶业领先企业之一，创新全产业链一体化与“六个世界级”模式，科学赋能牧草种植、养殖、生产全链条。自建优质奶源基地，养殖规模居行业前三；依托世界级研发中心推动产品创新研发；采用国际先进的设备与工艺，建立全链条严格质控体系保障产品安全，确保产品的高品质。这为蔻曼纯净稀奶油的高品质筑牢根基，获得了西诺迪斯的高度认可：“本次推出的蔻曼纯净稀奶油代表了中国本土高端稀奶油的高水平，相信这款高品质、洁净配方的稀奶油，将推动整个行业创新发展。”

君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华表示：“此次合作是一场品质与实力的‘双向奔赴’，助力推动中国乳品结构升级、打造乳业全球化合作新模式，更好满足高品质乳品需求。”

技术赋能 刷新本土稀奶油新标准

蔻曼纯净稀奶油以“洁净标签”为核心，契合健康消费趋势。依托君乐宝优质奶源，从草种配方到原奶加工全程标准化管理，24小时内完成原奶分离、灌装全流程，最大程度保留新鲜口感，更绵密更浓厚。产品乳脂含量高达38%，赋予其醇厚丝滑的质地与自然乳香，兼具优秀打发性与持久稳定性，可广泛应用于奶油裱花、慕斯蛋糕、高端甜品等多样化应用场景，开创38%纯净稀奶油应用新空间。

西诺迪斯总经理Denis强调：“此次合作是西诺迪斯在中国市场本地化战略的重要里程碑，不仅提升了产品标准，更为中国餐饮行业提供了更高效、稳定的解决方案，蔻曼将是中国市场最好的稀奶油产品。同时，西诺迪斯在中国稀奶油市场的布局能力为蔻曼提供了健康成长的沃土，会逐步引领中国高端稀奶油的品质发展。”

拓展B端 激活行业增长新动能

中国稀奶油市场需求旺盛，但本土供应链仍存短板。蔻曼纯净稀奶油基于君乐宝自有牧场，缩短供应链路径，以新鲜度与成本优势构建竞争壁垒，精准填补市场缺口，为B端客户提供更专业、更高品质、更具性价比的选择。

近年来，B端市场前景广阔，以咖啡市场为例，B端乳制品需求2025年预计达265亿元，且烘焙、茶饮的乳品渗透率仍有提升空间。君乐宝B端业务已形成差异化路径，此次与西诺迪斯转向技术赋能型合作，通过研发前置推动产品创新，实现品牌融合和技术融合。魏立华表示，将继续深化与西诺迪斯等国际国内领先品牌的合作，探索奶酪、黄油等产品的联合开发，打造“本土研发+敏捷交付”新模式，做大做强B端业务。

君乐宝将以此次战略合作为支点，依托全产业链一体化优势与科技创新基因，持续推动本土化生产与全球经验深度融合，加速整合国际资源，以“世界级品质”诠释中国乳制品的创新高度，为全球消费者创造更纯净、更健康的中国乳品体验。