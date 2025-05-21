专家：科学补充乳品营养 助力老年群体健康

守护好老年人健康，事关全民健康大局。为助力老年人群了解合理膳食、充足营养的必要性，近日，人民健康会客厅以中老年人营养健康为主题，邀请相关行业人士进行交流分享。

合理膳食、充足营养是老年人健康长寿的基础。2024年7月，中国老年人平衡膳食宝塔（2024版）发布，并充分考虑老年人的营养需求变化，提出“不同奶类及奶制品如条件允许可以换着吃，每天宜摄入相当于300—500克液体奶的量”的建议。

中国乳制品工业协会副理事长、秘书长刘超说：“随着我国人口老龄化持续发展，老龄人口的营养健康不容忽视，推广适合老年群体的乳制品将有效提升其营养健康水平，促进健康老龄化。近年来，除了液体奶，乳制品也已成为居民日常生活中的刚需食品。相信随着银发经济的蓬勃发展，对老年人健康有益的乳制品市场将迎来新的增长点。”

“随着年龄增长，老年人将会出现咀嚼吞咽能力下降、消化吸收功能减退、嗅觉和味觉降低等进食受限情况。为预防营养不良问题，老年人群的饮食不应仅满足于吃饱，更应注意营养的补充。”中华预防医学会营养与健康分会主任委员赵文华曾在人民好医生客户端科普节目中介绍说，奶及奶制品是平衡膳食的重要组成部分，营养丰富，适合全人群食用，对于改善人群总体营养状态有着关键作用。如果日常膳食达不到需求的80%，需要在营养师的指导下，合理使用营养补充食品，如营养强化的中老年奶粉、特殊医学用途配方食品等，以改善营养状况，维护身体功能，提高生活质量。

对于老年群体的功能性乳制品研发重点，恒天然大中华区食品安全质量、法规事务与健康安全总经理王涛从乳品企业角度进行解读：“一要重点关注解决方案的全面性，二要注重产品的有效性。老年人群较为担心跌倒和认知衰退，老年人年龄越大，因跌倒而受伤或死亡的风险就越高，而认知衰退轻则记忆力变差，重则发展为老年痴呆症。针对防跌倒需求，乳品企业需要通过乳制品中的钙和维生素D来减少骨质流失，并且通过特定营养素保障关节、肌肉和骨骼健康，从源头上解决老年人对于跌倒的顾虑；对于认知衰退情况，乳制品企业应开发功能性配料，例如提供富含磷脂、神经节苷脂和优质蛋白质的乳脂肪球膜（MFGM），助于改善老年人记忆力、活动能力；此外，针对老年人消化能力差、食欲差特点，可开发一些高浓度、易溶解的乳清蛋白产品，帮助老年人群更好地摄入营养。”

刘超认为，老年乳制品现有的推广力度和消费者认知工作，还有待提高。他建议，乳品行业应在乳制品功能细分深化、精细营养上下功夫；要扩大消费场景，从家庭使用拓展到社区、老年福利院等场景。此外，还要加强对“备老人群”的产品渗透和市场教育，让其愉快、健康地迎接老龄阶段到来。

王涛说：“守护老年健康是一个‘团体赛’，需要社会各界共同接力。未来，恒天然将从优质乳源、产品创新和市场教育三方面入手，持续提升老年群体营养健康水平，推动乳品行业适老化发展，为助力健康中国建设贡献一份力量。”