“为爱养育——强健宝宝成长计划”发布会在京举办 助力儿童健康成长

5月11日， 2025“为爱养育——强健宝宝成长计划”发布会在北京举行。此次发布会由人民幼禾与新西特联合主办，汇聚了儿童健康、教育领域的权威专家、企业代表以及众多媒体人士，共同聚焦科学育儿，为宝宝健康成长“保驾护航”。

2025“为爱养育——强健宝宝成长计划”发布会在北京举行。（受访者供图）

发布会开场，中央广播电视总台原主持人项鵾表示，“一老一幼”牵系着万千家庭的幸福，深刻影响着社会的稳定与发展，在以高质量人口发展支撑中国式现代化建设的进程中占据着极为重要的地位。此次“为爱养育——强健宝宝成长计划”，正是积极响应这一理念，旨在推动科学育儿，提升宝宝体质，为国家高质量人口发展贡献力量。

人民幼禾负责人在致辞中表示，在国家鼓励生育政策稳步推进的当下，母婴健康和专业育儿指导成为社会关注的焦点。人民幼禾始终以爱为基石、以专业为引领，致力于为孩子提供优质服务。此次“为爱养育”项目，不仅是对使命的坚守，更是积极履行社会责任的体现。她详细介绍了项目的四大核心板块，涵盖项目启动仪式、百城探店助力计划、综艺节目制作以及直播生态构建，同时特别发布的强健计划，将为项目的长期发展提供坚实保障。

人民视频负责人指出，少年儿童是祖国的未来和民族的希望。人民视频始终牢记使命，积极守护青少年健康成长，此次联合出品“为爱养育”节目，是通过实际行动，利用平台优势，让科学育儿知识惠及更多家庭。

新西特执行总裁宋海华介绍，自2014年进入中国市场，新西特始终以改善中国宝宝体质为使命，其产品获得了市场的广泛认可。通过“强健宝宝成长计划”的正式发布，新西特将充分发挥产品研发、供应链等优势，深度参与计划中的各项活动，为宝宝成长公益力量。

在专家分享环节，北京大学第一院儿童医学中心主任杨艳玲教授结合自身丰富的儿科临床经验，深刻阐述了科学养育对儿童健康的关键作用。她提到，通过合理的养育方式，可以有效预防和减少儿童疾病，提升儿童的生活质量。作为项目的专业顾问，她将在专业策划和内容科学性把控方面发挥重要作用。

北京师范大学霍力岩教授从教育专业角度出发，强调学前教育在儿童成长关键期的重要性，对项目将健康与教育有机结合的做法给予高度肯定。

知名自媒体科普作家张文鹤（仙鹤大叔）针对家长在育儿过程中遇到的实际困惑，如饮食营养、皮肤护理等方面的误区，指出该项目整合多方资源，能够为家长提供全面、科学、权威的育儿知识。他也表达了参与项目的期待，希望帮助更多家长走出育儿困境。

此次“为爱养育——强健宝宝成长计划”发布会的成功举办，搭建起了科学育儿的优质平台。各方将通过整合优势资源，开展一系列活动，推动科学育儿理念的广泛传播和深入实践，助力提升宝宝的体质与健康水平，为我国儿童健康事业注入新的活力。