从“田孝坤的尿袋”看医德与私德

私德与医德，从来都是一枚硬币的两面。

著名妇产科专家田孝坤的最后一台手术，是在自己年逾80且“身上插着尿管、血管造瘘管，挂着尿袋”的情况下做的.

当时在手术台上躺着的是一名山区农妇。她因子宫切除手术损伤造成了尿瘘，在当地做过两次修补手术都没成功。不想垫着尿片度过余生的患者，抱着最后一丝希望来找田孝坤。手术进行了1个多小时。以往从不在术中上厕所的田孝坤这次去了两趟厕所。那时候，田孝坤排尿已困难到要用手挤压，还便血。

手术成功了，但两天后，田孝坤因肾衰竭倒在病床上，再也没能回到他钟爱的岗位。

这个故事好似一面镜子，照见了医者之心，更照见了医者之德。田孝坤就是这样一位医德与私德完美融合的大医。

一个慎独的君子，一个一日三省吾身的贤人，在公共领域却是一个悖德无礼之徒？一个伤风败俗之人，在大众场合却是一个德高望重的尊者？这样的人格分裂，实难想象。如果真有，也是精神病患者或者岳不群式的伪君子。梁启超当年谈公德私德，说“断无私德浊下，公德可以袭取者”，把“公德”换成“医德”，这个道理放在医疗领域依然成立。

私德与医德从来不是泾渭分明的两条河流，而是一脉相承，不可分割，好比树根与果实，失去私德的滋养，医德终将枯萎。能守住生活里的小节，方能守住手术台上的大义。如果医德高尚而私德有亏，那么或者是前者慢慢感化后者，或者是后者逐渐腐蚀前者，二者无法稳定地共生共存。名医张孝骞有句名言：“患者以生命相托，我们如何不‘如临深渊，如履薄冰’？”医德与私德兼优者，才能说出这样的话。

修养个人品德，对医德、医术的滋养，虽不是那么显著，但如同暗流之于江河，不可无视，更不可小视。国医大师王琦说过：“如果你只搞科研，那就一意求真、一心向学就足够了。但你作为一个医生，不抱善念、没有怜悯之心，就不可能真正了解患者的诉求，那你肯定看不好病。”

有一天，五六个小时的坐诊下来，王琦感到特别疲劳。这时有位学生犹豫再三，最后还是上前告诉老师有几个患者的方子没开。王琦说：“你做得对，你这是医生的心肠。”医生的心肠，不就是医德吗？

最近，某医院开除了一名“违反生活纪律和医德医风问题”的医生。在手术期间，这个私生活不检点的医生，将患者扔在手术台置之不顾。这与前述田孝坤带着尿袋上手术台的做法，何啻天壤之别？职业面具下的私德溃败，终究撕破了“医德”的包装纸。

两相对照，就更能理解清代名医喻昌为什么非常重视医德和私德的涵养了。在《医门法律》中，他谈道：“医，仁术也。仁人君子必笃于情。笃于情则视人犹己，问其所苦，自无不到之处。”这种态度说明古人早已参透：诊室外的修行，决定诊室内的境界。大爱之医，必是仁爱之人。

我们相信，随着医改的深入，随着医风医德建设的加强，广大医务工作者会恪守医德医风医道，修医德、行仁术，怀救苦之心、做苍生大医，努力为人民群众提供更加优质高效的健康服务。

近日，国家卫健委会同有关部门表彰了新一批全国卫生健康系统先进集体、先进工作者和“白求恩奖章”获得者。“患者的幸福就是医生最大的快乐。”这是“白求恩奖章”获得者江涛的肺腑之言，也是广大医者的共同心声。

实施健康优先发展战略，推进健康中国行动，离不开广大医务工作者的担当和奉献。要让手术刀精准切割病痛，先得在生活里磨砺出道德的锋刃。当每个医生都肯花心思捂热听诊器、拔除心里的草，中国医疗这棵大树，自然会结出更香甜的果子。

那种“我私德有问题，公德没问题”的歪理邪说，庶几就能销声匿迹了吧。