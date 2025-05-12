国际护士节：致敬生命守护者 听“白衣天使”说

护士是一个神圣的职业，被称为“白衣天使”。他们以温柔抚慰脆弱，用专业与温情筑起生命防线。5月12日是国际护士节，今年我国护士节主题为“关爱护士队伍，守护人民健康”。在这个特殊的日子里，人民网·人民好医生邀请数位“白衣天使”为广大护理工作者们送上节日嘱托，致敬同行的他们！