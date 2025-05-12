我国护理事业发展取得积极成效

5月12日是国际护士节。记者11日从国家卫生健康委获悉，近年来，我国护士队伍不断发展壮大，注册护士数量以年均8%左右的幅度逐年增加，护理专业服务水平稳步提升。

“十四五”时期，国家卫生健康委坚持以人民健康为中心，通过加强护士队伍建设、持续优化护理服务、加强医疗机构护理工作、实施改善护理服务行动计划等，进一步促进护理工作贴近患者、临床和社会。目前，医疗机构提供延续性护理服务的病区占比超过85%，旨在解决患者出院后的常规护理、专病护理问题。

近年来，我国护理事业的内涵与外延不断丰富。通过实施老年护理提升行动、扩大“互联网+护理服务”覆盖面、推动老年居家护理服务发展等，将护理服务从院内延伸至院外，为群众提供老年护理、慢病管理、康复指导、安宁疗护等服务。目前，各地共计4000余家医疗机构为群众提供7类60余项上门护理服务项目。

同时，各地落实《全国护理事业发展规划（2021—2025年）》取得积极成效。上海市采取有效措施为临床一线护士减负，要求医疗机构简化护理文书书写，二级及以上医疗机构设置静脉配置中心，三级医院床边监护系统逐步实现数据自动采集、输液自动化监测系统全覆盖。山东省聚焦老年人构建以医院为依托、老年医学科为重点、其他机构为基础的老年护理服务体系，打造以“互联网+护理服务”为依托的分层分类院外老年护理延续服务体系，建立以县域为单位的院外延续服务共同体。湖南省强化顶层设计，将“互联网+护理服务”纳入本级护理质量控制体系，强化“互联网+护理服务”监督管理，已有138家医疗机构开展相关工作，实现市州全覆盖。

国家卫生健康委相关负责人表示，将研究制订“十五五”护理事业发展规划，明确“十五五”时期我国护理事业发展的主要目标和重点任务，包括持续扩容护士队伍、不断优化护理服务、推动免陪照护服务试点工作等，以及增加多元化、多层次的老年护理服务供给，切实提升群众获得感。