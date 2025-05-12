“放心保姆”如何培养（经济新方位）

数据来源：人力资源社会保障部

“求推荐月嫂”“寻专业护工”“找放心保姆”……社区微信群里，常能看到这样的信息。优质家政服务不好找，这是很多消费者的感受。

商务部、人力资源社会保障部等9部门围绕提升家政服务供给质量、促进家政服务便利消费、完善家政服务业支持政策、优化家政服务消费环境等推出一系列举措。近日，人力资源社会保障部办公厅等6部门印发通知，决定自2025年至2027年组织开展家政服务职业技能专项培训行动，每年培训150万人次。

消费者对家政服务有哪些期待？家政服务质量如何保障？怎样培养专业化、职业化、高素质的家政人才队伍？本报记者采访了河北、广西、上海等地的消费者，以及家政劳务品牌和人社部门相关负责人。

行业主要难题有哪些？

好家政数量少、服务质量差别大、人员流动性高

回想第一次找保姆的经历，河北石家庄市居民仇晓丽心情复杂。她通过熟人请来一名保姆，却依然摩擦不断，“保姆做的宝宝辅食种类单一，孩子不爱吃。沟通起来也困难，有时我想教她怎么做，她也不听，很固执。”在一次次和保姆争执后，仇晓丽最终选择解约。

后来，仇晓丽从家政公司得知“河北福嫂”劳务品牌，就请来了持证上岗的“福嫂”张茜。这一回，仇晓丽非常满意：“张姐变着花样准备辅食，能及时处置宝宝的不适症状，还会陪孩子玩游戏、给孩子讲故事，宝宝开心，我也省心。”

聊起家政，广西南宁市的“宝妈”甘静道出心里话：“当初坐月子要请月嫂，我一度很忐忑，感觉有点像开盲盒，不知道月嫂技能水平行不行、服务态度好不好。”直到找到广西“八桂家政—南方月嫂”劳务品牌后，甘静才放下心来：“儿子快两岁了，基本都靠‘南方月嫂’照料。”

月嫂如此，养老护理员呢？“照护失能老人易出现失误，比如翻身不当导致压疮”“年轻护理人员流动性高”“缺乏耐心、与老人沟通少”……记者在上海市虹口区走访几户养老家庭，听到类似意见。

人力资源社会保障部农民工工作司有关负责人介绍，我国家政服务从业人员已超过3000万人，家政企业约100万家。据相关行业咨询机构发布数据，家政服务行业规模已经超过1.1万亿元。“但家政服务总量供给不足、技能水平不高等问题仍比较突出。”这位负责人表示。

南宁市绿城南方职业培训学校是“八桂家政”劳务品牌培训示范基地，在校长徐斌看来，家政行业主要有三大难题：好家政数量少、服务质量差别大、人员流动性高，“规模化、专业化的优质家政服务仍然缺乏。”

河北福嫂家政服务有限公司总经理周津津说，尽管公司每年培养两三千名家政人员，但仍供不应求，市场对高素质家政服务人员是“有多少要多少”。

“家政服务已从过去笼统的保姆细分为保洁、烹饪、月嫂、养老照护等多种技能岗位，专业化、高品质家政服务市场潜力巨大。”广西壮族自治区人力资源和社会保障厅农民工工作处处长王永国分析。

服务供需矛盾如何解？

建劳务品牌，以规模化培训提升家政服务供给水平

家政服务供需矛盾何解？各地人社部门建起一批劳务品牌，加快培养家政服务人才队伍。

托起婴儿模型，面朝下放至小臂，抚摸婴儿背部……在“河北福嫂”培训班里，马海棠跟着老师学习“飞机抱”，这是一种缓解婴儿胀气的抱法。

36岁的马海棠刚入行：“之前连孩子为什么哭闹都分不清，现在能判断是不是肠绞痛了。”她说，培训内容包括理论和实操教学，有10多年经验的老师挨个指导，自己能很快学会母婴护理技能。

49岁的甄保霞干了20多年育儿嫂，多次参加“河北福嫂”培训班。“每次都有新收获，这回我要考个中级育婴员证。”她说，初级培训时主要学喂养方法，在提升培训中会学习更多营养搭配知识，“持续学习让我更专业。”

“阿婆，现在我们需要翻个身，好吗？三、二、一……”在虹口区的上海尊护职业技能培训学校，25岁的小李在参加养老照护师培训，学习失能老人助浴、康复训练等技能，通过考核后，她将进入养老机构工作。校长王娜介绍：“我们提供定制化短期培训，以及两三个月的专业培训，学员考取人社部门认可的养老护理员职业技能等级证书后，可去各类养老机构工作。”

与家政公司的培训相比，劳务品牌组织的培训有何不同？

培训更专业。比如“河北福嫂”劳务品牌，引进优秀师资常态化开展标准课时培训，从切配食材到给婴儿换尿布，都有培训操作规程。再看“八桂家政—南方月嫂”劳务品牌，学员韦思师介绍，培训设有初级、中级、高级母婴护理专业课程，对熟练人员还有“回炉技能提升”进阶班，形成相对完整的培训链条。

标准更规范。“有些家政公司提供的是自己发放的培训证，但我们颁发的是人力资源社会保障部官网可查的职业技能等级证书。”周津津说，作为劳务品牌建设单位，河北福嫂家政服务有限公司制定了业内较高的服务标准，“我们对客户更负责，也对学员更负责。”

广西“八桂家政”劳务品牌则建立了多元化评价标准，公布了老人照料、家庭生活照料、病患陪护等7项家政服务类专项职业能力考核项目，编写了首批6套培训标准教材，还开发了标准示范课程。

更有稳定感。“八桂家政—南方月嫂”劳务品牌工作人员告诉记者，公司会对员工提供心理辅导，开展沟通技巧与职业操守等方面的交流培训，让大家更有归属感，工作更稳定。

为做好“河北福嫂”劳务品牌跟踪配套服务，家政输出基地的工作人员会定期回访上岗的“福嫂”，了解其工作状态、是否需要帮助等。“家政输出基地相当于福嫂们的‘娘家’，她们遇到啥问题，会帮忙一起想办法。”周津津说。

河北省人力资源和社会保障厅就业促进处处长王利才表示，“河北福嫂”等劳务品牌相关工种已被纳入急需紧缺工种目录，在培训、就业等方面给予政策支持。同时，在零工市场、京津冀劳务品牌协作等方面，也会为“河北福嫂”提供公共就业服务。

劳务品牌怎样树立？

打通供需对接，一手抓人才培养，一手抓拓展市场

“客户经常夸我做饭水平高，让我很有成就感。”41岁的李军田说，作为“河北福嫂”的一员，她已在北京工作7年，“客户最爱吃我做的红烧带鱼和手擀面。”

同样由“河北福嫂”培养的养老护理员张佳，也在北京工作，“干得得心应手，老人们对我很满意。”

在广西，通过“八桂家政—南方月嫂”劳务品牌，来自南宁市邕宁区中和镇的脱贫户胡秀英在广东广州市找到了工作，“一开始月薪3000多元，现在月入上万元，待遇不错。”

各地家政劳务品牌加快打通供需对接，一手抓人才培养，一手抓拓展市场。

徐斌介绍，南宁市绿城南方职业培训学校累计开展“八桂家政—南方月嫂”培训16万多人次，正积极推进粤桂劳务对接工作，通过学员“带亲邻、传老乡”做大规模、做强口碑。

记者从上海市虹口区获悉，当地打造“虹口养老照护师”劳务品牌，计划3年内培养1万名持证专业人才，同时，相关企业开发了“智慧家政平台”，实现服务订单、技能档案、信用评价全流程线上管理，提升消费者家政服务体验。当地还积极引导培训机构与江苏、安徽、河南、重庆等地合作，定向输送养老护理员，补充人才缺口。

去年，“河北福嫂”劳务品牌开展培训4.67万人次，有3.98万人取得职业技能等级证书。王利才介绍，河北将抓住京津冀协同发展机遇，提供“一老一小”优质家政服务，深化劳务品牌与家政公司合作，发挥家政服务员培训输转基地作用；开展有组织规模化劳务输出，着眼“不住家”家政人员住宿需求，试点在部分地区建立就近就地住宿服务站。“通过这些工作，确保‘河北福嫂’输得出、留得住、干得好、有发展。”王利才说。

（实习生吕金锴参与采写）

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《 人民日报 》（ 2025年05月12日 02 版）