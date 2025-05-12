采取行动应对超重和肥胖问题

5月11日是世界防治肥胖日。不久前，总部位于英国伦敦的世界肥胖联盟发布2025年《全球肥胖地图》显示，全球超重和肥胖人口正持续增加。2010年和2015年，超重和肥胖的成年人分别为16亿、20亿。根据目前的趋势，到2030年，超重和肥胖将影响全球近30亿成年人，约占全球18岁以上人口的一半。该组织呼吁各国积极采取行动，加快实施应对肥胖的一系列关键政策，共同减少超重和肥胖对各国民众健康和经济社会的影响。

世界肥胖联盟是一个致力于全球肥胖防控工作的组织，旨在通过教育和政策引导，提高国际社会对肥胖问题的认识并采取应对措施。该组织在报告中对2000年至2030年全球超重及肥胖等非传染性疾病患病率情况及趋势进行统计和预测。世界肥胖联盟首席执行官乔安娜·罗尔斯顿介绍，2024年的数据显示，美洲、东南亚和西太平洋地区是因超重和肥胖致残和致死人数最多的地区。“肥胖患者可能一生都需要进行医疗干预，这给各国医疗系统带来了压力。”乔安娜·罗尔斯顿表示。

世界肥胖联盟主席西蒙·巴尔克拉说，肥胖本身就是“一种严重的疾病”，也是糖尿病、癌症、心脏病和中风等非传染性疾病的风险因素，“每年因肥胖死亡的人数比交通事故死亡人数还要多”。报告指出，全球每年因肥胖引发的健康问题导致约400万人死亡，预计到2030年，93%的国家在应对这一问题时医疗资源不足。

该组织在报告中还对应对肥胖问题的5项关键政策的实施情况进行了评估，指出全球有2/3的国家没有实施5项关键政策或仅实施了其中的一项。这5项政策包括对含糖饮料征税，对高糖、高脂和高盐类食品征税，对健康食品提供补贴，限制向儿童促销不健康食品，以及通过税收和激励措施促进体育活动。“我们呼吁国际社会共同努力，采取全面的变革性举措，共同为所有人创造更健康的生活。”乔安娜·罗尔斯顿表示，采取措施改变民众不健康的饮食习惯，鼓励他们加强体育运动，这在降低肥胖率的同时，还有助于减少非传染性疾病的患病率。

据西蒙·巴尔克拉介绍，今年9月将举行联合国大会第四次预防和控制非传染性疾病高级别会议，各国代表将在大会期间审查应对肥胖问题的进展，制定下一阶段全球非传染性疾病应对措施。“当前正处于推进应对肥胖问题行动的关键时刻，优先采取行动是减少非传染性疾病全球影响的关键机会。”西蒙·巴尔克拉说。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 16 版）