传统健身渐成青年“新宠”（健身视野）

图①：姜西在户外练习八段锦。

受访者供图

图②：苏煜（左）和同学在学校操场练习太极拳。

梁天昊摄

从八段锦教学视频的高点击率，到太极拳成为大学生的抢手课，原本更受中老年群体青睐的中华传统体育项目，在青年群体中悄然兴起，丰富了人们的健身方式。

强身健体、修心养性，传统健身在一招一式、一呼一吸间传承，并焕发新的生机。

——编 者

办公室打一段八段锦

本报记者 闫伊乔

从清晨的机场到寂静的森林，从城市出租屋到雪山脚下，一个人、一首轻快的音乐、一身舒适的装扮，随时随地练起八段锦……打开90后女生姜西的社交媒体账号，松弛感扑面而来。她在社交平台分享练习八段锦的视频、记录日常生活，如今已经是第三年。

姜西的“师父”是毕业于北京体育大学中国武术学院的哥哥姜南。3年前，在哥哥的指导下，姜西开始练习八段锦。“最初在社交平台发布‘打卡’视频只是为了督促自己坚持练习，没想到越来越多‘锦友’跟着我练了起来。”从事服装设计的姜西凭借简约舒适的穿搭风格和清新自然的特色视频，吸引了几万名粉丝关注。

“手臂贴住耳侧，身形要挺拔，吸气吸满，吐气时手臂缓慢下落……”姜南告诉记者，兄妹俩共同录制了动作教程，帮助跟练的网友们提升动作完成度。他们建议，先把动作练会，做到身心舒展很重要。

一直以来，有着800多年历史的八段锦很受银发族青睐。这几年，越来越多的年轻人也“涌向”八段锦、五禽戏等传统健身项目。在网络平台B站上，国家体育总局发布的八段锦练习片段播放量超千万次，弹幕多达上万条；“办公室五分钟八段锦”等成为年轻人关注的热门话题，练习者互称“锦友”……

姜西的视频下，一名粉丝留言：“老祖宗的功最懂年轻人的痛。”

“八段锦不挑场地、简单易学，极具‘性价比’，因而成了年轻人的健身‘新宠’。这不仅是一项运动，更是一种专注自我、颐养性情的生活方式。”姜西说。

姜西十分享受现在的生活状态。“练习八段锦时，注意力集中到自身。两年多的练习，让我在生活中越来越专注、沉静，更加脚踏实地。”她认为，练习八段锦是一场身心的和谐之旅。

太极拳课很抢手

本报记者 孙龙飞

“云手这个动作，要注意重心的虚实转换、气息的升降开合，仿佛春蚕吐丝、连绵不断。”世界武术锦标赛男子太极拳冠军、北京大学体育教研部教师柴云龙一边仔细讲解，一边示范动作。学生们跟着练习，一招一式有模有样。

近年来，太极拳课越发受到学生们的喜爱，每学期选课时都很抢手。“练习太极拳，不仅可以帮助年轻人强身健体，还有利于调节情绪，发挥静心、养心的功效。”柴云龙说。

得益于扎实的功底和多年习武心得，柴云龙的课深入浅出、生动有趣。

“上了柴老师的课之后，才明白太极拳中有这么多奥秘。”外国语学院本科生苏煜说，“比如‘握手擒拿’这个看似简单的动作，柴老师教我们通过上步、扣手和转身来摆脱对方，有礼有节有力。”

上课时，柴云龙还带着学生做养生保健操、传授实用的防身技能，“通过太极拳课程，学生们学会了动作技巧、运动损伤康复及预防知识，掌握了养生保健方法、防身擒拿能力，相信这些本事会让大家终身受益。”

练了一段时间，太极拳已成为苏煜和朋友们的首选运动项目。苏煜的室友每天早晨去打太极拳，一身红色的训练服格外引人注目，同学们送给他“辣椒派太极掌门人”的绰号，不少同学被他吸引，跟着一起练习。

操场上、公园里，打太极拳已不是银发族的专属，年轻人加入其中，青春活力满满。在北大校园，太极拳必修课、体验课和国际暑期课等课程不少，太极拳社团、赛事、体育文化节等活动也日益丰富。

“掤捋挤按间，自有天地宽。”马克思主义学院博士生王嘉航在4年前曾上过太极拳课，至今仍觉得受用良多，“太极拳既是‘以武化人’的锻炼方式，也是‘以文化人’的精神浸润，它传递着‘中和’‘以柔克刚’等理念。”

中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》指出，“普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化”“扶持推广太极拳、健身气功等民族民俗民间传统运动项目”。

如今，不少传统健身项目走进大中小学校园，越来越多人在强健体魄的同时，感受中华优秀传统文化的魅力。

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八段锦中的“八段”指八组动作，“锦”则比拟其动作如锦缎般优美流畅。通过调节呼吸、运动身体，帮助练习者调和气血、强身健体。

太极拳是一种内外兼修、柔和缓慢、刚柔相济的中国传统拳术，饱含东方哲思。习练太极拳能起到养身、养心、养气的功效。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 15 版）