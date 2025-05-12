如何避免被蜂蜇？被蜂蜇了怎么办？（服务窗）

春夏季是蜂群活跃期，户外活动有可能遭遇蜂蜇。如何避免被蜂蜇？如果被蜇，又该如何急救？记者采访了蜂类研究专家和医疗救治专家。

昆明理工大学生命科学与技术学院副教授郭军介绍，全球范围内的蜂有两万多种，我国常见会蜇人的有意大利蜜蜂、中华蜜蜂、熊蜂和胡蜂。其中，蜜蜂体型小，蜇针有倒钩，蜇人后可能将针留在人体内，蜜蜂会死亡，它们通常不会主动攻击人；大体型的熊蜂蜇针没有倒钩，一般不会主动攻击人；胡蜂即我们常说的大黄蜂，蜇针没有倒钩，可以反复攻击人类，加之毒性强，对人类来说风险最大。

蜂类在什么情况下会蜇人？郭军说，蜂一般不会主动攻击人类。只有当蜂的正常活动被干扰，或是特殊的颜色、气味引起蜂的关注时，人类才会被蜂类攻击。此外，蜂类会“护食”，当其在采花时被打扰，也可能会发起攻击。

如何避免被蜂蜇？郭军建议，户外活动时尽量远离草丛、灌木丛，更不要主动靠近蜂巢，避免惊扰蜂群。亮蓝色的服装容易吸引蜂类靠近，在户外存在被蜂类攻击的可能；而蜂类对黑色有恐惧感，看到黑色时会将其视为威胁，也可能主动发起攻击。因此，野外活动时，若靠近有蜂场的地方，应避免穿亮蓝色和黑色衣服。

蜂类对运动的物体更敏感，定位更准确，因此被蜂“盯”上时，蹲下或者趴下不动是最好的躲避。“不要惊慌，保持镇静。”郭军说，当感受到蜂靠近，人类惊慌的动作反而更容易让蜂类感觉受到威胁，容易出于生存本能攻击人。遇到蜂靠近，最佳办法是抱头蹲下或趴下保持不动，包住身体裸露的地方，当蜂类不再感觉到受威胁时，它们会主动飞走。如果已经被蜂群攻击，不得不躲避，建议逆风跑，大多数蜂类逆风飞行速度不快。

被蜂蜇了怎么办？6小时内是“黄金急救期”。郭军介绍，被蜂蜇后，如果皮肤有蜇针残留，可用指甲轻轻拔掉，避免更多毒液注入体内；随后马上清洗伤口，虽然不同蜂种的毒液酸碱性不同，但在野外环境下，使用清水冲洗伤口即可。郭军提醒：“被蜂蜇后，人会产生过敏反应，不同个体差异较大，过敏体质和儿童被蜇时建议立刻就医，在送医途中也要注意被蜇人员的身体反应。”

云南省第一人民医院皮肤科主任金以超说，被蜂蜇后，伤口附近会出现局部疼痛、红肿和出血瘀点，可能还会引起全身畏寒发热、头痛头晕，更严重的会出现过敏性休克甚至死亡。

“当被毒性较强的蜂蜇或被一群蜂蜇，建议尽快到医院紧急处理。”金以超说，毒液进入人体后，需第一时间辅助抗过敏治疗，涂莫匹罗星等抗生素软膏并进行包扎；同时要动态观察后续的皮肤红肿状况和全身过敏反应，如果出现身体异常情况需立刻入院治疗。

（那琳参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 13 版）